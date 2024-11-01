Доступність

Пошук в ChatGPT доступний вже зараз для платних підписників ChatGPT Plus і Team. У найближчі кілька тижнів його відкриють для тарифних планів Enterprise і Edu. Крім сайту, його також можна випробувати в додатках для iOS і Mac. На щастя, обмежена доступність триватиме недовго. Очікується, що всі інші користувачі, які не купували підписку, та навіть ті, що не увійшли в обліковий запис, зможуть скористатися пошуком у найближчі місяці, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Mac.

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Як працює пошук у ChatGPT

Нова функція шукає в інтернеті у відповіді на ваші запити, зроблені природною мовою, надаючи "швидкі та своєчасні відповіді з посиланнями на релевантні джерела". Це майже такий же пошук, як із Google, але прокачаний за допомогою штучного інтелекту, завдяки чому ви отримуєте більш актуальні результати, поєднуючи найкраще з чат-ботів та пошуку.

Хоча ChatGPT завжди використовувався як пошукова система, він ніколи не був створений для цієї мети. Річ у тім, що якщо ви раніше просили ШІ знайти щось для вас і дати посилання на джерело, він, звісно, міг це зробити, але це була лише імітація, адже штучний інтелект звертався до власної завченої бази даних, а вона є статичною, обмеженою в часі. Наприклад, якщо ви запитуєте його про якусь нову подію, то він не зможе вам про неї розповісти, бо його навчальні дані, умовно, закінчуються на початку 2024 року. Все, що було далі, йому невідомо, оскільки OpenAI ще не завантажила в нього останні оновлення інтернету. Таким чином він може хіба що вигадати для вас інформацію і навіть згенерувати посилання, яке нікуди не приведе.

Так було до вчорашнього дня, коли пошук у ChatGPT нарешті запустився. Це потребувало від компанії внести деякі оновлення в роботу системи. Ось як OpenAI пояснює це: "ChatGPT тепер може здійснювати пошук в інтернеті набагато краще, ніж раніше. Ви можете отримувати швидкі та своєчасні відповіді з посиланнями на відповідні вебджерела, для пошуку яких раніше вам довелося б звертатися до пошукової системи. Це поєднує в собі переваги інтерфейсу природної мови з актуальними спортивними результатами, новинами, біржовими котируваннями та іншим. ChatGPT здійснить пошук в Інтернеті на основі вашого запиту, або ви можете вибрати пошук вручну, натиснувши на іконку вебпошуку".



Приклад роботи ChatGPT Search / Фото 9to5Mac

OpenAI співпрацює з постачальниками новин і даних, щоб надавати інформацію в режимі реального часу і упаковувати її в нові спеціальні дизайни для певних типів контенту. Наприклад, ви побачите особливі візуальні ефекти, коли пошук стосується спортивних результатів новин, акцій, погоди і карт.

Важливо, що ваші чати в ChatGPT тепер супроводжуються посиланнями на джерела. Таким чином, ви можете глибше зануритися у вихідний матеріал, з якого здійснюється пошук.



Під кожною відповіддю ChatGPT Search ви побачите кнопку "Джерела" / Фото OpenAI

Чому цей пошук кращий, ніж у Google

Великою перевагою пошуку в ChatGPT є те, що ви можете давати штучному інтелекту розгорнутий опис з конкретними деталями того, що ви хочете знайти. Наприклад, Якщо для Google ви напишете запит "Як користуватися обігрівачем", то в ChatGPT Search це може виглядати так: "Знайди мені інструкцію про те, як користуватися обігрівачем, яка буде містити поради з його найкращого розташування в квартирі та можливих небезпек. Стаття не повинна бути російською мовою. Шукай матеріали лише за останні пів року". Тобто ви можете описати всі ваші потреби, які пошуковий від Google ніколи не зрозуміє.

Що лежить в основі ChatGPT Search

OpenAI каже, що ChatGPT Search використовує доопрацьовану версію GPT-4o, яка пройшла навчання "з використанням нових методів синтетичної генерації даних". Це включало в себе дистиляцію результатів з попередньої версії OpenAI o1-preview. Ця модель набагато повільніша за GPT-4o, тож, можливо, тренування на ній (а не безпосереднє використання) допоможе новій функції покращити деякі навички міркування, не замислюючись надовго над відповідями.

Компанія використовувала відгуки від тестового запуску SearchGPT, щоб краще налаштувати цю функцію: "Ми перенесли найкраще з досвіду SearchGPT в ChatGPT", – написали в компанії.

Це ще не все

Окрім поширення нової функції для нових користувачів, пошук ChatGPT також планує вдосконалюватися в певних ключових сферах у майбутньому. У своєму повідомленні про запуск OpenAI згадує наступне:

Покращення, орієнтовані на шопінг.

Специфічні функції для подорожей.

Глибші дослідницькі можливості.

Розширена голосова підтримка.

Пізніше цього року, з виходом iOS 18.2, ChatGPT буде інтегровано в Siri та інструменти для написання повідомлень на пристроях Apple. Це означає, що користувачі Apple незабаром також отримають доступ до можливостей пошуку, вбудованих в існуюче програмне забезпечення iOS, iPadOS і macOS.