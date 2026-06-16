Фотограф випадково зняв дивовижне фото Falcon 9 на тлі Сонця

Космічні запуски часто вражають видовищністю, але іноді одна фотографія дозволяє побачити явища, які зазвичай залишаються невидимими. Саме такий момент вдалося зафіксувати під час недавнього старту ракети SpaceX Falcon 9.

Астрофотограф Джон Вінкопп зробив вражаюче фото під час запуску ракети SpaceX Falcon 9 наприкінці травня, розповідає 24 Канал. На кадрі ракета проходить на тлі сонячного диска приблизно через хвилину після старту з мису Канаверал у штаті Флорида.

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На перший погляд фото нагадує рідкісний збіг обставин, коли ракета опинилася точно між фотографом і Сонцем. Однак справжня цінність кадру полягає не лише в цьому. За першу хвилину польоту Falcon 9 вже набрала надзвукову швидкість, і саме тому на зображенні видно характерні ударні хвилі навколо корпусу.

Falcon 9 на тлі Сонця / Фото John Winkopp

Під час руху швидше за швидкість звуку літальний апарат стискає повітря перед собою. У результаті формуються ударні фронти – області різкого перепаду тиску та щільності атмосфери. На фотографії можна розгледіти щонайменше три дугоподібні ударні хвилі перед ракетою.

Чому ударні хвилі видно навіть поза Сонцем

Особливість цього кадру полягає в тому, що ударні фронти помітні не лише на яскравому тлі сонячного диска, а й за його межами. Це стало можливим завдяки заломленню світла.

Ударні хвилі / Фото John Winkopp

Повітря в ударній хвилі має іншу щільність порівняно з навколишнім середовищем. Коли сонячне світло проходить через такі області, воно трохи змінює напрямок. Саме цей ефект дозволяє побачити контури ударних хвиль як своєрідні прозорі дуги навіть там, де безпосереднього фону Сонця вже немає.

Подібні явища часто вивчають під час аеродинамічних досліджень надзвукових літаків і космічних апаратів. Проте настільки наочні фотографії з природним освітленням трапляються вкрай рідко через необхідність ідеального розташування Сонця, ракети та спостерігача.

Турбулентний слід і місія Starlink

На фото також видно слід від роботи двигунів Falcon 9. У нижній правій частині кадру помітні завихрення, які утворили вихлопні гази ракети. Вони створюють турбулентність у навколишньому повітрі, що додатково спотворює проходження світла.

Слід від роботи двигунів Falcon 9 / Фото John Winkopp

Попри ефектний вигляд, усі ці аеродинамічні явища є звичайною частиною польоту ракети через щільні шари атмосфери. Вони не вплинули на виконання місії.

Falcon 9 запускала місію Starlink 10-53. Ракета успішно вивела на низьку навколоземну орбіту 29 супутників зв'язку системи Starlink, які поповнили глобальне угруповання космічного інтернету компанії SpaceX.

На фото знайшлося місце навіть для сонячних плям

Кадр цікавий не лише ракетою та ударними хвилями. Якщо уважно придивитися до поверхні Сонця, можна помітити темні ділянки – сонячні плями.

Сонячні плями / Фото John Winkopp

Це відносно холодніші області на поверхні нашої зорі, де потужні магнітні поля пригнічують рух гарячої плазми. Поява великої кількості плям свідчить про високу активність Сонця, яка останніми роками наближається до максимуму поточного одинадцятирічного циклу.

У результаті одна фотографія поєднала одразу кілька вражаючих явищ: запуск космічної ракети, надзвукові ударні хвилі, атмосферну оптику, турбулентність вихлопу та активність Сонця. Саме такі кадри наочно демонструють, наскільки складні фізичні процеси можуть приховуватися за кількома секундами польоту сучасного космічного апарата.