Про це повідомляє NASA, опублікувавши новий знімок космічного телескопа Габбл. У центрі уваги опинилося скупчення галактик MACS0329-0211 – одна з величезних структур Всесвіту, яка містить численні галактики, пов'язані спільною гравітацією.

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На перший погляд зображення нагадує рій бджіл, що повертається до вулика. Проте за цією візуальною схожістю ховається складний космічний механізм, який допомагає астрономам досліджувати історію формування Всесвіту.

Скупчення галактик на кшталт MACS0329-0211 відіграють особливу роль у сучасній астрофізиці. Вони не лише демонструють, як із часом формувалася великомасштабна структура космосу, а й працюють як природні телескопи. Завдяки своїй колосальній масі такі об'єкти викривляють простір-час і посилюють світло ще віддаленіших галактик, розташованих за ними.

Саме тому на знімку можна побачити характерні світлі дуги та викривлені смуги. Це не окремі об'єкти дивної форми, а зображення далеких галактик, які гравітація скупчення розтягнула та спотворила. Астрономи називають цей ефект гравітаційним лінзуванням.

Що можна побачити на фото?

Якщо уважно придивитися до знімка, можна розрізнити різні типи галактик. Тут присутні великі еліптичні галактики овальної форми, тонкі лінзоподібні та спіральні галактики, які ми бачимо з ребра. Також у кадрі є спіральні галактики, повернуті до нас "обличчям", завдяки чому добре помітні їхні закручені рукави.

Скупчення галактик MACS0329-0211 / Фото NASA / Hubble

Особливо цікавим є верхній правий сектор зображення. Там видно слабкі світлові дуги – це далекі галактики, які потрапили під вплив гравітаційного лінзування. Найбільша така дуга розташована над яскравою овальною галактикою, що домінує в цій частині кадру.

У центральній області фото також можна помітити кілька яскравих білих ліній, які перетинаються та утворюють фігуру, схожу на викривлену цифру вісім. У NASA припускають, що це може бути ще одна дуже віддалена галактика, світло якої збільшила та деформувала гравітація скупчення.

Чому такі об'єкти важливі для науки?

MACS0329-0211 увійшло до спеціальної програми спостережень рентгенівських яскравих скупчень галактик. Такі об'єкти особливо цікаві дослідникам, оскільки дозволяють вивчати розподіл звичайної та темної матерії у Всесвіті.

Для отримання цього знімка Хаббл використав два свої головні наукові інструменти – камеру Advanced Camera for Surveys та Wide Field Camera 3. Вони зібрали дані як у видимому, так і в інфрачервоному діапазонах світла.

Саме здатність працювати в широкому спектрі довжин хвиль робить Габбл надзвичайно цінним інструментом для вивчення галактичних скупчень. Поєднання видимого та інфрачервоного випромінювання допомагає астрономам не лише аналізувати структуру самих галактик, а й знаходити об'єкти, які існували на ранніх етапах історії Всесвіту.

Такі спостереження дозволяють ученим буквально зазирати в минуле. Оскільки світлу від найвіддаленіших галактик потрібні мільярди років, щоб досягти Землі, кожне подібне гравітаційне "збільшувальне скло" допомагає дослідникам краще зрозуміти, як виглядали перші покоління галактик після народження Всесвіту.