Об этом сообщает NASA, опубликовав новый снимок космического телескопа "Хаббл". В центре внимания оказалось скопление галактик MACS0329-0211 – одна из огромных структур Вселенной, содержащая многочисленные галактики, связанные общей гравитацией.

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На первый взгляд изображение напоминает рой пчел, возвращающийся в улей. Однако за этим визуальным сходством скрывается сложный космический механизм, который помогает астрономам исследовать историю формирования Вселенной.

Скопления галактик типа MACS0329-0211 играют особую роль в современной астрофизике. Они не только демонстрируют, как со временем формировалась крупномасштабная структура космоса, но и работают как природные телескопы. Благодаря своей колоссальной массе такие объекты искривляют пространство-время и усиливают свет еще более удаленных галактик, расположенных за ними.

Именно поэтому на снимке можно увидеть характерные светлые дуги и искривленные полосы. Это не отдельные объекты странной формы, а изображения далеких галактик, которые гравитация скопления растянула и исказила. Астрономы называют этот эффект гравитационным линзированием.

Что можно увидеть на фото?

Если внимательно присмотреться к снимку, можно различить различные типы галактик. Здесь присутствуют крупные эллиптические галактики овальной формы, тонкие линзовидные и спиральные галактики, которые мы видим сбоку. Также в кадре есть спиральные галактики, повернутые к нам "лицом", благодаря чему хорошо заметны их закрученные рукава.

Скопление галактик MACS0329-0211 / Фото NASA / Hubble

Особенно интересен верхний правый сектор изображения. Там видны слабые световые дуги – это далекие галактики, попавшие под влияние гравитационного линзирования. Самая большая такая дуга расположена над яркой овальной галактикой, доминирующей в этой части кадра.

В центральной области фото также можно заметить несколько ярких белых линий, которые пересекаются и образуют фигуру, похожую на искривленную цифру восемь. В NASA предполагают, что это может быть еще одна очень удаленная галактика, свет которой увеличила и деформировала гравитация скопления.

Почему такие объекты важны для науки?

MACS0329-0211 вошло в специальную программу наблюдений рентгеновских ярких скоплений галактик. Такие объекты особенно интересны исследователям, поскольку позволяют изучать распределение обычной и тёмной материи во Вселенной.

Для получения этого снимка "Хаббл" использовал два своих основных научных инструмента — камеру Advanced Camera for Surveys и Wide Field Camera 3. Они собрали данные как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах света.

Именно способность работать в широком спектре длин волн делает "Хаббл" чрезвычайно ценным инструментом для изучения галактических скоплений. Сочетание видимого и инфракрасного излучения помогает астрономам не только анализировать структуру самих галактик, но и находить объекты, которые существовали на ранних этапах истории Вселенной.

Такие наблюдения позволяют ученым буквально заглянуть в прошлое. Поскольку свету от самых удаленных галактик требуются миллиарды лет, чтобы достичь Земли, каждое подобное гравитационное "увеличительное стекло" помогает исследователям лучше понять, как выглядели первые поколения галактик после рождения Вселенной.