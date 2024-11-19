SpaceX готова до польоту Starship Flight 6, запуск заплановано на вівторок

Компанія SpaceX завершила підготовку до довгоочікуваного польоту Starship Flight 6, запуск якого заплановано на вівторок у другій половині дня за східним часом (в Україні на час запуску, ймовірно, вже буде середа). Ця місія випробує ключові вдосконалення космічного корабля і розширить межі його конструкції та можливостей.

Нещодавно SpaceX провела успішні випробування завантаження палива для Starship Flight 6. Компанія транспортувала і склала компоненти ракети на стартовому майданчику, завершивши всі необхідні передпольотні процедури, повідомляє 24 Канал з посиланням на wccftech.

А тим часом Супутники Starlink все частіше сприймаються людьми, як загадкові НЛО

Спочатку запланований на понеділок, запуск був перенесений на вівторок через погодні умови. Після завершення випробувань SpaceX підтвердила на своєму офіційному акаунті, що ракета готова до запуску.

Якщо запуск відбудеться за планом, це буде найшвидший за часом запуск інтегрованого корабля Starship в історії програми, оскільки запуск 5 конфігурації системи відбувся лише кілька тижнів тому, в середині жовтня.

Де дивитися запуск?

Переглянути трансляцію Flight 6 можна на офіційній сторінці SpaceX в соцмережі X (Twitter). Початок трансляції відбудеться о 23:15 за київським часом.

Цілі місії

Місія Starship Flight 6 базуватиметься на досягненнях Flight 5, але водночас матиме кілька нових цілей:

Перезапуск космічного двигуна : Випробування здатності двигуна Raptor до повторного запуску в космосі для розширення можливостей місії.

: Випробування здатності двигуна Raptor до повторного запуску в космосі для розширення можливостей місії. Входження в атмосферу під більшим кутом : Розгінний блок Starship увійде в атмосферу Землі під гострішим кутом, що дозволить SpaceX протестувати закрилки космічного корабля і зібрати важливі дані.

: Розгінний блок Starship увійде в атмосферу Землі під гострішим кутом, що дозволить SpaceX протестувати закрилки космічного корабля і зібрати важливі дані. Модифікації теплового екрану: Секції теплового екрану будуть навмисно видалені, щоб вивчити інтеграцію обладнання для уловлювання для майбутніх місій.

Як і у випадку з Flight 5, SpaceX спробує зловити надважкий прискорювач за допомогою вежі обслуговування Mechazilla. Якщо диспетчери не будуть впевнені, що ракета-носій повернеться на стартовий майданчик, вона здійснить м'яке приземлення в Мексиканській затоці.

, що Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало ліцензії на одночасний запуск для польотів 5 і 6, що спростило процес узгодження і скоротило час простою між запусками.



Starship 6 перед польотом / Фото SpaceX

Забігаючи наперед, SpaceX планує представити своє друге покоління Starship під час Flight 7. Ця версія має більші баки для пального, перероблені закрилки верхньої секції, додаткові шари термозахисту та покращені теплозахисні плитки.

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Ці вдосконалення мають на меті покращити можливість багаторазового використання космічного корабля і прокласти шлях до більш амбітних місій, включаючи захоплення космічного корабля баштовими маніпуляторами – мету, яку SpaceX сподівається досягти протягом наступних шести місяців.