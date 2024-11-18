Компанія Hermeus, що базується в Джорджії і працює над першим у світі гіперзвуковим пасажирським літаком, інтегрувала термінал Starlink у свій безпілотний прототип Quarterhorse Mk1., повідомляє 24 Канал. Термінал підтримує критично важливий зв'язок за межами прямої видимості (BVLOS) для прототипу під час наземних випробувань, а льотні випробування заплановані на 2025 рік.

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Boom Supersonic, з іншого боку, використовувала термінал Starlink в літаку супроводу під час випробувань свого прототипу XB-1. Термінал успішно забезпечив зв'язок на швидкості 0,95 Маха в рамках підготовки до трансляції майбутнього надзвукового випробувального польоту XB-1.

Швидка інтеграція систем Starlink

Обидві компанії підкреслили швидкість, з якою вони інтегрували технологію Starlink. Hermeus завершила інтеграцію системи супутникового інтернету в Mk1 всього за 17 днів. Після отримання термінала від SpaceX інженери витратили сім днів на моделювання його інтеграції і ще шість днів на фізичну установку. Незабаром відбулося успішне наземне випробування системи дистанційного керування прототипу.

Для Boom Supersonic інтеграція Starlink в літак-розвідник T-38 зайняла 15 днів. Компанія планує використовувати цю технологію для забезпечення прямої трансляції надзвукового випробувального польоту XB-1, запланованого на наступний рік.

Розвиток надзвукової і гіперзвукової авіації

Hermeus розробляє пасажирський гіперзвуковий літак Halcyon, а також військовий безпілотний літак Darkhorse. Обидва проєкти базуються на поточних випробуваннях прототипу Mk1 на військово-повітряній базі Едвардс. Очікується, що всі підсистеми Mk1 пройдуть випробування до кінця 2024 року.

Boom Supersonic зосереджена на розробці Overture, повномасштабного комерційного надзвукового авіалайнера, а XB-1 слугує його збільшеним прототипом. Компанія має на меті створити Starlink як надійне рішення для надзвукової авіації.

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Інтеграція систем Starlink у такі проєкти вкотре підкреслює її роль у підтримці передових аерокосмічних технологій. Ці системи забезпечують життєво важливі комунікаційні можливості на безпрецедентних швидкостях.