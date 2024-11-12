Американське метеорне товариство отримало 36 повідомлень від мешканців Колорадо, Канзасу, Техасу та Оклахоми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.
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Більшість спостережень було зафіксовано з місті Оклахома-Сіті та районі Даллас-Форт-Ворт. Коли супутник продовжував рухатися на південь, він почав розпадатися – цей ефект спостерігали свідки в Техасі і ділилися ним у соціальних мережах.
Супутник Starlink згорає в атмосфері Землі: дивіться відео
Що відомо про супутник
Об'єкт, ідентифікований астрономами як супутник зв'язку Starlink-4682, був запущений в рамках місії SpaceX Starlink 4-23 у 2022 році, яка вивела на орбіту групу з 54 супутників.
Наразі на орбіті перебуває понад 7 000 супутників Starlink, і SpaceX регулярно розширює своє угруповання, а супутники щодня знову входять в атмосферу Землі, що часто призводить до подібних вогняних шоу.
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Деякі вчені застерігають, що такі подї у підсумку можуть негативно вплинути на атмосферу. Згоряючи, супутники вивільняють оксид алюмінію – речовину, яка може пошкодити озоновий шар і змінити властивості атмосфери відбивати сонячне світло, що потенційно може призвести до екологічних наслідків протягом наступного десятиліття.