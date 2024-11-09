Коли чекати Леоніди

Цього року метеорний потік Леоніди пройде небом Землі з 3 листопада по 2 грудня, досягнувши піку 18 листопада. Метеори можна буде бачити починаючи з ночі й до самого світанку, повідомляє 24 Канал з посиланням на EarthSky.

Дивіться також Астронавт з борту МКС зафільмував момент вибуху метеора в атмосфері Землі

Щоб забезпечити найкращий огляд метеорного потоку, варто почати дивитися вгору після опівночі, а пік спостережень припаде на час перед сходом сонця. Вам не потрібно дивитися в певному напрямку, оскільки Леоніди видно в усіх частинах неба.

Краще спостерігати Леоніди подалі від радіанта, тобто точки на небі, з якої вони, як здається, вилітають. У цьому випадку радіантом метеорного потоку є сузір'я Лева , але якщо дивитися прямо на нього, метеори здаватимуться коротшими, тому, можливо, вам захочеться подивитися в іншому напрямку, щоб захопити спалахи у їхній довгій і яскравій подобі.

, але якщо дивитися прямо на нього, метеори здаватимуться коротшими, тому, можливо, вам захочеться подивитися в іншому напрямку, щоб захопити спалахи у їхній довгій і яскравій подобі. Щоб побачити Леоніди, вам не потрібен телескоп або бінокль .

. Щоб забезпечити гарні умови спостереження, вам слід знайти найтемніше місце – можливо, подалі від світлового забруднення міста.

На жаль, цього року метеорному потоку Леоніди доведеться конкурувати з яскравим місячним світлом. Повний Місяць досягне піку освітленості 15 листопада, саме тоді, коли метеорний потік буде готовий продемонструвати свої найактивніші прояви.

Як це буде

Вчені кажуть, що ми можемо побачити не лише тонкі лінії метеорів, а й цілі вогняні кулі. Вони утворюються з більших шматків космічного матеріалу, а тому спричиняють більші вибухи світла й кольору, які тривають довше, ніж тривалість звичайного дрібного метеора.

Метеорні потоки — це уламки комет та астероїдів, які пролітають повз Землю. Коли комети наближаються до Сонця, їхній пиловий матеріал утворює хвіст, який слідує за ними по орбіті. Щороку орбіта Землі ставить планету в таке положення, що вона перетинає шлях цього уламкового сліду. Частина цих решток взаємодіє з атмосферою Землі і розпадається, створюючи вогняні смуги на нашому небі.

Леоніди походять від комети 55P/Темпеля-Туттля, яка обертається навколо Сонця кожні 33 роки. Ернст Темпель і Горацій Таттл відкрили цю комету, розмір якої становить близько 3,6 кілометра в поперечнику, у 1865 і 1866 роках.