Когда ждать Леониды

В этом году метеорный поток Леониды пройдет по небу Земли с 3 ноября по 2 декабря, достигнув пика 18 ноября. Метеоры можно будет видеть начиная с ночи и до самого рассвета, сообщает 24 Канал со ссылкой на EarthSky.

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Чтобы обеспечить лучший обзор метеорного потока, стоит начать смотреть вверх после полуночи, а пик наблюдений придется на время перед восходом солнца. Вам не нужно смотреть в определенном направлении, поскольку Леониды видны во всех частях неба.

Лучше наблюдать Леониды подальше от радианта, то есть точки на небе, из которой они, как кажется, вылетают. В этом случае радиантом метеорного потока является созвездие Льва , но если смотреть прямо на него, метеоры будут казаться короче, поэтому, возможно, вам захочется посмотреть в другом направлении, чтобы захватить вспышки в их длинном и ярком облике.

, но если смотреть прямо на него, метеоры будут казаться короче, поэтому, возможно, вам захочется посмотреть в другом направлении, чтобы захватить вспышки в их длинном и ярком облике. Чтобы увидеть Леониды, вам не нужен телескоп или бинокль .

. Чтобы обеспечить хорошие условия наблюдения, вам следует найти самое темное место – возможно, подальше от светового загрязнения города.

К сожалению, в этом году метеорному потоку Леониды придется конкурировать с ярким лунным светом. Полная Луна достигнет пика освещенности 15 ноября, именно тогда, когда метеорный поток будет готов продемонстрировать свои самые активные проявления.

Как это будет

Ученые говорят, что мы можем увидеть не только тонкие линии метеоров, но и целые огненные шары. Они образуются из больших кусков космического материала, а потому вызывают большие взрывы света и цвета, которые длятся дольше, чем продолжительность обычного мелкого метеора.

Метеорные потоки — это обломки комет и астероидов, которые пролетают мимо Земли. Когда кометы приближаются к Солнцу, их пылевой материал образует хвост, который следует за ними по орбите. Каждый год орбита Земли ставит планету в такое положение, что она пересекает путь этого обломочного следа. Часть этих обломков взаимодействует с атмосферой Земли и распадается, создавая огненные полосы на нашем небе.

Леониды происходят от кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая вращается вокруг Солнца каждые 33 года. Эрнст Темпель и Гораций Таттл открыли эту комету, размер которой составляет около 3,6 километра в поперечнике, в 1865 и 1866 годах.