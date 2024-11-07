Наразі довгоочікуваний шостий випробувальний політ її ракетної системи Starship запланований на 18 листопада о 16:00 за місцевим часом, щоб забезпечити видимість при денному світлі під час запланованої посадки корабля в Індійському океані, повідомляє 24 Канал з посиланням на SpaceX.

А тим часом SpaceX проведе випробування зі стикування двох кораблів Starship у космосі та їх дозаправки

Цей маневр при денному світлі має на меті покращити візуальний аналіз спуску та посадки.

Компанія вже отримала дозвіл

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) надало SpaceX одночасні дозволи на п'ятий і шостий випробувальні польоти, можливо, у відповідь на нещодавні регуляторні суперечки між агентством і космічною компанією.

До завдань шостої місії входить м'яка посадка першого ступеня надважкої ракети-носія з використанням механізму захоплення вежею обслуговування SpaceX.

Новим для цього польоту буде те, що корабель Starship спробує перезапустити один зі своїх двигунів у вакуумі і відрегулювати кут падіння для тестування закрилків. Ці коригування дозволять оцінити і уточнити сценарії спуску Starship через входження в атмосферу.



План польоту Starship під час шостого запуску / Фото SpaceX

Космічний корабель також має модернізований тепловий екран і системи резервування, а надважка ракета-носій отримала оновлення прошивки для усунення програмного збою, який ледь не призвів до невдачі під час попереднього випробування.

Дивіться також Два поверхи для 20 астронавтів: яким буде корабель SpaceX, що повезе людей на Місяць

Якщо посадка ракети-носія буде успішною, SpaceX перейде до сьомого запуску з ще більш вдосконаленою конфігурацією Starship, включаючи вдосконалений теплозахисний екран, більші паливні баки і перероблені аеродинамічні закрилки.

Листопадове випробування відіграватиме вирішальну роль у завершенні проектування, прокладаючи шлях до повністю модернізованої системи Starship.