Сейчас долгожданный шестой испытательный полет ее ракетной системы Starship запланирован на 18 ноября в 16:00 по местному времени, чтобы обеспечить видимость при дневном свете во время запланированной посадки корабля в Индийском океане, сообщает 24 Канал со ссылкой на SpaceX.

А тем временем SpaceX проведет испытания по стыковке двух кораблей Starship в космосе и их дозаправки

Этот маневр при дневном свете имеет целью улучшить визуальный анализ спуска и посадки.

Компания уже получила разрешение

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предоставило SpaceX одновременные разрешения на пятый и шестой испытательные полеты, возможно, в ответ на недавние регуляторные споры между агентством и космической компанией.

В задачи шестой миссии входит мягкая посадка первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя с использованием механизма захвата башней обслуживания SpaceX.

Новым для этого полета будет то, что корабль Starship попытается перезапустить один из своих двигателей в вакууме и отрегулировать угол падения для тестирования закрылков. Эти корректировки позволят оценить и уточнить сценарии спуска Starship через вхождение в атмосферу.



План полета Starship во время шестого запуска / Фото SpaceX

Космический корабль также имеет модернизированный тепловой экран и системы резервирования, а сверхтяжелая ракета-носитель получила обновление прошивки для устранения программного сбоя, который едва не привел к неудаче во время предыдущего испытания.

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Если посадка ракеты-носителя будет успешной, SpaceX перейдет к седьмому запуску с еще более усовершенствованной конфигурацией Starship, включая усовершенствованный теплозащитный экран, большие топливные баки и переработанные аэродинамические закрылки.

Ноябрьское испытание будет играть решающую роль в завершении проектирования, прокладывая путь к полностью модернизированной системе Starship.