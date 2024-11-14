Новий рюкзак вартістю 199 доларів США є компактним, стійким до погодних умов і розрахований на всі компоненти стандартного комплекту Starlink, включаючи роутер третього покоління, 5-метровий кабель Starlink і навіть ноутбук з діагоналлю до 16 дюймів, повідомляє 24 Канал з посиланням на PCMag.

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Цей рюкзак є вже другою ітерацією спорядження для портативного використання антени. Попередня сумка дозволяла носити із собою громіздку антену Starlink другого покоління.

Товщина ж нової тарілки Starlink V4 становить лише 3,8 сантиметра, тому вона легко поміщається поряд з ноутбуком у захищених відділеннях рюкзака. За словами SpaceX, міцний матеріал рюкзака захищає його вміст від різних погодних умов, що робить його придатним для користувачів, які перебувають у русі.



Антена Starlink V4 / Фото SpaceX

Рюкзак вже доступний на сайті Starlink, але буде доставлений першим покупцям протягом двох-трьох тижнів. Очікується, що новий рюкзак буде особливо популярним серед абонентів роумінгового тарифного плану Starlink, який надає доступ до супутникового інтернету за межами фіксованої домашньої адреси.

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Однак деякі покупці можуть вважати ціну в 199 доларів надто високою, оскільки сама тарілка Starlink V4 коштує стільки ж. Попередня версія сумки для антени коштувала спершу 150, а потім 175 доларів.