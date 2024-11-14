Новый рюкзак стоимостью 199 долларов США является компактным, устойчивым к погодным условиям и рассчитан на все компоненты стандартного комплекта Starlink, включая роутер третьего поколения, 5-метровый кабель Starlink и даже ноутбук с диагональю до 16 дюймов, сообщает 24 Канал со ссылкой на PCMag.

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Этот рюкзак является уже второй итерацией снаряжения для портативного использования антенны. Предыдущая сумка позволяла носить с собой громоздкую антенну Starlink второго поколения.

Толщина же новой тарелки Starlink V4 составляет всего 3,8 сантиметра, поэтому она легко помещается рядом с ноутбуком в защищенных отделениях рюкзака. По словам SpaceX, прочный материал рюкзака защищает его содержимое от различных погодных условий, что делает его пригодным для пользователей, находящихся в движении.



Антенна Starlink V4 / Фото SpaceX

Рюкзак уже доступен на сайте Starlink, но будет доставлен первым покупателям в течение двух-трех недель. Ожидается, что новый рюкзак будет особенно популярным среди абонентов роумингового тарифного плана Starlink, который предоставляет доступ к спутниковому интернету за пределами фиксированного домашнего адреса.

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Однако некоторые покупатели могут посчитать цену в 199 долларов слишком высокой, поскольку сама тарелка Starlink V4 стоит столько же. Предыдущая версия сумки для антенны стоила сперва 150, а затем 175 долларов.