Недавно SpaceX провела успешные испытания загрузки топлива для Starship Flight 6. Компания транспортировала и составила компоненты ракеты на стартовой площадке, завершив все необходимые предполетные процедуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на wccftech.

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Изначально запланированный на понедельник, запуск был перенесен на вторник из-за погодных условий. После завершения испытаний SpaceX подтвердила на своем официальном аккаунте, что ракета готова к запуску.

Если запуск состоится по плану, это будет самый быстрый по времени запуск интегрированного корабля Starship в истории программы, поскольку запуск 5 конфигурации системы состоялся лишь несколько недель назад, в середине октября.

Где смотреть запуск?

Посмотреть трансляцию Flight 6 можно на официальной странице SpaceX в соцсети X (Twitter). Начало трансляции состоится в 23:15 по киевскому времени.

Цели миссии

Миссия Starship Flight 6 будет базироваться на достижениях Flight 5, но в то же время будет иметь несколько новых целей:

Перезапуск космического двигателя : Испытание способности двигателя Raptor к повторному запуску в космосе для расширения возможностей миссии.

: Испытание способности двигателя Raptor к повторному запуску в космосе для расширения возможностей миссии. Вхождение в атмосферу под большим углом : Разгонный блок Starship войдет в атмосферу Земли под более острым углом, что позволит SpaceX протестировать закрылки космического корабля и собрать важные данные.

: Разгонный блок Starship войдет в атмосферу Земли под более острым углом, что позволит SpaceX протестировать закрылки космического корабля и собрать важные данные. Модификации теплового экрана: Секции теплового экрана будут намеренно удалены, чтобы изучить интеграцию оборудования для улавливания для будущих миссий.

Как и в случае с Flight 5, SpaceX попытается поймать сверхтяжелый ускоритель с помощью башни обслуживания Mechazilla. Если диспетчеры не будут уверены, что ракета-носитель вернется на стартовую площадку, она совершит мягкое приземление в Мексиканском заливе.

Напомним, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало лицензии на одновременный запуск для полетов 5 и 6, что упростило процесс согласования и сократило время простоя между запусками.



Starship 6 перед полетом / Фото SpaceX

Забегая вперед, SpaceX планирует представить свое второе поколение Starship во время Flight 7. Эта версия имеет большие баки для топлива, переработанные закрылки верхней секции, дополнительные слои термозащиты и улучшенные теплозащитные плитки.

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Эти усовершенствования имеют целью улучшить возможность многократного использования космического корабля и проложить путь к более амбициозным миссиям, включая захват космического корабля башенными манипуляторами – цель, которую SpaceX надеется достичь в течение следующих шести месяцев.