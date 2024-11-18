Спутники Starlink, которые после запуска часто движутся последовательными орбитами, видны с Земли, особенно вскоре после вывода на орбиту, объясняет 24 Канал. Это привело к частым сообщениям о необъяснимых явлениях, когда наблюдатели принимают эти спутники за неопознанные летающие объекты или другие загадочные явления.

А тем временем Спутник Starlink сгорел в небе США, оставив после себя огненный след над четырьмя штатами

В недавнем докладе Управления Пентагона по исследованию аномальных явлений (AARO) освещено несколько случаев, когда спутники Starlink были ошибочно идентифицированы.

Один из примеров касается коммерческого пилота, который сообщил, что видел в небе белые мигающие огни. Расследование AARO связало это наблюдение с запуском ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с мыса Канаверал ранее в тот же вечер.

По словам директора AARO Джона Колоски, спутники Starlink после запуска сначала тесно скапливаются и сильно отражают солнечный свет, что делает их заметными. Когда они поднимаются на более высокие орбиты, их видимость уменьшается.

Мы нашли корреляции во времени, направлении и расположении, подтвердив, что наблюдения были за спутниками Starlink,

– объяснил Колоски.

Почему интерес к НЛО снова возрос?

Возрождение интереса к аномальным явлениям стало следствием того, что правительственные организации США, такие, как NASA и Пентагон, в последнее время рассекретили ряд документов, которые касались темы НЛО. Однако ни AARO, ни NASA не нашли доказательств, которые бы подтверждали существование внеземных существ или технологий по состоянию на сегодня.

С момента своего основания в 2022 году AARO получила 757 сообщений об аномальных событиях в период с середины 2023 до середины 2024 года. Хотя большая часть этих случаев остаются необъясненными, многие законодатели считают, что дополнительное финансирование могло бы помочь AARO проводить дальнейшие расследования.

Сейчас AARO изучает способы моделирования поведения и внешнего вида Starlink и других низкоорбитальных мегаспутников, чтобы помочь пилотам и общественности отличить эти явления от настоящих аномалий.

Колоски подчеркнул важность осведомленности общественности:

Мы можем смоделировать это и показать пилотам, как выглядит такая "аномалия", чтобы они не сообщали об этих случаях как о чем-то непонятном.

Сообщений об НЛО станет больше

Рост количества спутников, потребительских дронов и воздушного движения в воздушном пространстве Земли значительно способствовало увеличению количества сообщений об аномалиях.

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Поскольку созвездие Starlink продолжает расширяться, оно, вероятно, будет играть еще большую роль в глобальных телекоммуникациях, непреднамеренно подпитывая сообщения об аномальных явлениях. AARO и подобные агентства работают над тем, чтобы обеспечить четкое информирование о таких событиях, уменьшить количество ложных идентификаций и позволить ресурсам сосредоточиться на действительно непонятных случаях.