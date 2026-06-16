SpaceX поглинає Cursor і виходить на новий ринок штучного інтелекту

SpaceX продовжує стрімко розширювати свою присутність у сфері штучного інтелекту. Після рекордного виходу на біржу компанія Ілона Маска оголосила про масштабну угоду, яка може суттєво змінити розстановку сил на ринку AI для розробників.

Компанія SpaceX оголосила про придбання стартапу Anysphere, який розробляє популярного AI-помічника для програмістів Cursor. Сума угоди становить 60 мільярдів доларів, що робить її однією з найбільших в історії індустрії штучного інтелекту. Про це пише Reuters.

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Навіщо SpaceX купує одного з лідерів AI-програмування?

Завершення поглинання очікується у третьому кварталі 2026 року.

Оголошення прозвучало лише через кілька днів після того, як SpaceX провела одне з найгучніших IPO останніх років. Після дебюту на біржі Nasdaq ринкова оцінка компанії перевищила 2 трильйони доларів, що дозволило їй увійти до числа найдорожчих компаній світу.

За інформацією SpaceX, інтерес до Cursor виник нещодавно. Ще у квітні компанія отримала право або придбати розробника за 60 мільярдів доларів до кінця року, або інвестувати 10 мільярдів доларів у стратегічне партнерство.

Чому Cursor став одним із найцінніших AI-стартапів?

Компанія Anysphere була заснована у 2022 році та швидко стала одним із найпомітніших гравців на ринку AI-інструментів для програмування. Її головний продукт Cursor використовує штучний інтелект для автоматизації написання коду, виправлення помилок, створення програмних модулів та допомоги розробникам під час роботи над проєктами.

Разом із такими компаніями, як OpenAI та Anthropic, Cursor належить до нового покоління AI-стартапів, які зуміли знайти реальне комерційне застосування великих мовних моделей. Згідно з даними компанії, які раніше були надані Reuters, річний обсяг корпоративного бізнесу Cursor досяг приблизно 2,6 мільярда доларів. Особливо швидко зростає напрямок продажів великим компаніям, які використовують AI для прискорення розробки програмного забезпечення.

Яку роль у цьому відіграє xAI?

Угода має стратегічне значення не лише для SpaceX, а й для AI-підрозділу xAI, який створив чат-бота Grok.

Після злиття SpaceX та xAI у лютому 2026 року компанія Маска активно нарощує свою присутність у сфері штучного інтелекту. Водночас сегмент AI-кодування досі залишався одним із небагатьох напрямків, де конкуренти випереджали Grok та xAI.

Поглинання Cursor може швидко змінити ситуацію. Компанія отримає готову платформу з мільйонами користувачів, великим корпоративним бізнесом та перевіреними технологіями автоматизації програмування. Водночас Cursor отримає доступ до значно більших обчислювальних ресурсів для розвитку власних моделей штучного інтелекту.

Цікаво, що ще у березні двоє керівників інженерних підрозділів Cursor перейшли працювати до SpaceX, де долучилися до космічних проєктів компанії та роботи над xAI.

Що буде з обчислювальними потужностями SpaceX?

Окреме питання стосується дата-центрів та серверних ресурсів компанії.

Останніми тижнями SpaceX уклала угоди з Anthropic та Google, що належить холдингу Alphabet. Загальна вартість контрактів на оренду хмарних потужностей оцінюється приблизно у 26 мільярдів доларів на рік.

Водночас обидві угоди містять умову дострокового розірвання протягом 90 днів. Це означає, що у разі потреби SpaceX зможе досить швидко повернути частину обчислювальних ресурсів для розвитку Cursor або власних AI-проєктів.

Покупка Cursor демонструє, що боротьба між найбільшими AI-компаніями дедалі частіше виходить за межі створення чат-ботів. Одним із ключових напрямків стає автоматизація програмування, де штучний інтелект уже приносить мільярдні доходи.

Для SpaceX ця угода відкриває шлях до корпоративного ринку програмного забезпечення, тоді як для Cursor вона може стати джерелом майже необмежених обчислювальних ресурсів. Якщо злиття буде завершене за планом, компанія Ілона Маска отримає один із найпотужніших активів у сегменті AI-кодування та посилить свої позиції у протистоянні з OpenAI, Anthropic та іншими лідерами галузі.