SpaceX повторить свій трюк із захопленням ракети в польоті, але тепер із верхнім ступенем

Після новаторського випробувального польоту Starship, у якому ракета-носій була захоплена прямо в повітрі величезною металевою вежею, SpaceX уже планує зробити те саме для верхнього ступеня. Це прокладе шлях до повного багаторазового використання.

Деталі плану

Коли 13 жовтня відбувся п'ятий випробувальний політ ракети Starship, верхній ступінь найбільшої в світі ракети завершив свій політ контрольованим приводненням в Індійському океані. Це, звісно, добре, що він не перетворився на космічне сміття десь на орбіті, але компанія хоче більшого, як можна зрозуміти з матеріалу, опублікованого на Gizmodo.

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Розгінний блок висотою 50 метрів не приречений на такі запливи постійно. SpaceX планує зловити його за допомогою такого ж сміливого маневру вже наступного року:

Сподіваюся, на початку наступного року ми спіймаємо і корабель,

– написав Ілон Маск на своїй сторінці в X.

Пізніше він розширив свою думку, написавши таке: "Starship здійснив точну, м'яку посадку в океані, проклавши шлях до повернення на стартовий майданчик і підхоплення маніпуляторами вежі, як і прискорювача. Повне і швидке багаторазове використання покращує вартість доступу до орбіти і за її межами на понад 10 000%. Це фундаментальний технологічний прорив, необхідний для того, щоб зробити життя багатопланетним і стати справжньою космічною цивілізацією".

Це здається досяжною метою, враховуючи, як далеко компанія просунулася в розширенні меж своєї ракети з кожним випробувальним польотом:

SpaceX уперше запустила Starship у квітні 2023 року, але її дебют був далеко не ідеальним, оскільки апарат зазнав фатального падіння, що змусило наземних диспетчерів дати команду на самознищення.

У листопаді 2023 року другий випробувальний політ Starship завершився руйнуванням надважкого прискорювача і розгінного блоку в польоті, але це все одно було значним покращенням порівняно з першим польотом.

Під час третього випробувального польоту в березні Starship успішно здійснив відокремлення ступенів, завершив повне згоряння двигунів другого ступеня, продемонстрував внутрішню передачу палива і випробував дверцята для викидання в космос Starlink.

Четвертий запуск Starship у червні встановив нові рекорди порівняно з попередніми випробувальними польотами, оскільки ракета в основному витримала пік нагрівання й максимальний аеродинамічний тиск під час контрольованого входження в атмосферу.

Останній випробувальний політ перевершив усі очікування, продемонструвавши неймовірний інженерний подвиг, який прокладає шлях для майбутніх місій ракети.

Зрештою, SpaceX планує повернути й повторно використати як прискорювач Starship, так і його розгінний блок. Компанія має великий у цьому, адже інша її ракета, Falcon 9, поверталася на орбіту понад 300 разів з моменту свого дебюту в 2010 році.

Раніше SpaceX уже тестувала можливості посадки розгінного блоку Starship, який також призначений для самостійного приземлення, як і ракета Falcon 9:

У період з грудня 2020 року по березень 2021 року SpaceX провела висотні льотні випробування прототипів Starship SN8, SN9, SN10 та SN11.

SN8 і SN9 досягли запланованих висот, але зазнали аварії під час приземлення через технічні проблеми.

SN10 успішно приземлився, але невдовзі вибухнув через пошкодження від жорсткої посадки.

SN11, останнє випробування прототипів, також закінчилося великою аварією.

SpaceX має великі плани щодо Starship, сподіваючись, що він буде готовий до запуску місії NASA Artemis 3 у вересні 2026 року і, можливо, доставить перші людські місії на Марс у найближчому майбутньому. Верхній ступінь повинен буде сісти на Місяць та Марс, а потім злетіли й повернутися додому. Його захоплення вежею Mechazilla на Землі може допомогти підвищити шанси на багаторазове використання.