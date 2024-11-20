Starship успішно здійснив шостий випробувальний політ – обидві ракети посадили в океан

Найбільша і найпотужніша ракета з будь-коли побудованих, завершила свій шостий випробувальний політ 19 листопада. Starship продемонстрував нові можливості і розширив межі технології космічних кораблів.

Мегаракета Starship компанії SpaceX заввишки 122 метри стартувала з майданчика в Південному Техасі о півночі 20 листопада за київським часом. Це вже шостий політ апарату, призначеного для дослідження далекого космосу, повідомляє 24 Канал.

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У місії брали участь два основні компоненти Starship: масивний прискорювач першого ступеня Super Heavy і космічний корабель верхнього ступеня.

Старт Starship

Хоча SpaceX сподівалася зловити Super Heavy за допомогою вежі обслуговування Mechazilla, що вдалося зробити під час попереднього польоту, компанія вирішила здійснити контрольоване приземлення в Мексиканській затоці після того, як, за словами Дена Хуота, представника SpaceX, "порушила критерій виконання завдання".

Посадка на воду першого ступеня

Корабель пройшов напівобертовою траєкторією, подібною до минулого, п'ятого польоту, і впав в Індійському океані через 65,5 хвилин після зльоту.

Посадка Starship в океан

Ключові етапи

Цей випробувальний політ став значним кроком вперед для Starship, досягнувши кількох перших успіхів:

Випробування корисного навантаження: Під час польоту було доставлено перше корисне навантаження Starship – плюшевий банан, який використовувався як індикатор невагомості. Перезапуск двигуна: Один з шести двигунів Raptor був короткочасно перезапущений в середині польоту, що продемонструвало здатність корабля виконувати критичні маневри при вході в атмосферу. Модифікації теплозахисного екрану: Під час випробування оцінювались нові матеріали і конфігурації теплозахисного екрану, причому деякі секції були навмисно видалені, щоб збільшити навантаження на систему теплозахисту корабля. Динаміка спуску: Корабель летів під більшим кутом атаки під час спуску, щоб зібрати дані про майбутні профілі посадки.

Корабель добре показав себе під час входу в атмосферу, відпрацювавши трьома двигунами для досягнення вертикальної орієнтації перед першим приземленням на базу, витримавши екстремальну спеку і стрес від входу в атмосферу.

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SpaceX розробляє Starship як повністю багаторазовий космічний корабель для польотів на Місяць, Марс і далі. NASA обрало Starship в ролі місячного посадкового модуля для своєї програми Artemis, а перший політ на Місяць з екіпажем запланований на кінець 2026 року.

Випробувальні польоти, подібні до цього, мають вирішальне значення для досягнення мети SpaceX щодо збільшення частоти запусків Starship. Ілон Маск поставив перед собою амбітні цілі: 25 польотів Starship у 2025 році і до 100 щорічно в наступні роки.