Мегаракета Starship компании SpaceX высотой 122 метра стартовала с площадки в Южном Техасе в полночь 20 ноября по киевскому времени. Это уже шестой полет аппарата, предназначенного для исследования дальнего космоса, сообщает 24 Канал.

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В миссии участвовали два основных компонента Starship: массивный ускоритель первой ступени Super Heavy и космический корабль верхней ступени.

Старт Starship

Хотя SpaceX надеялась поймать Super Heavy с помощью башни обслуживания Mechazilla, что удалось сделать во время предыдущего полета, компания решила совершить контролируемое приземление в Мексиканском заливе после того, как, по словам Дэна Хуота, представителя SpaceX, "нарушила критерий выполнения задачи".

Посадка на воду первой ступени

Корабль прошел по полувращательной траектории, подобной прошлому, пятому полету, и упал в Индийском океане через 65,5 минут после взлета.

Посадка Starship в океан

Ключевые этапы

Этот испытательный полет стал значительным шагом вперед для Starship, достигнув нескольких первых успехов:

Испытания полезной нагрузки: Во время полета была доставлена первая полезная нагрузка Starship – плюшевый банан, который использовался как индикатор невесомости. Перезапуск двигателя: Один из шести двигателей Raptor был кратковременно перезапущен в середине полета, что продемонстрировало способность корабля выполнять критические маневры при входе в атмосферу. Модификации теплозащитного экрана: Во время испытания оценивались новые материалы и конфигурации теплозащитного экрана, причем некоторые секции были намеренно удалены, чтобы увеличить нагрузку на систему теплозащиты корабля. Динамика спуска: Корабль летел под большим углом атаки во время спуска, чтобы собрать данные о будущих профилях посадки.

Корабль хорошо показал себя во время входа в атмосферу, отработав тремя двигателями для достижения вертикальной ориентации перед первым приземлением на базу, выдержав экстремальную жару и стресс от входа в атмосферу.

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SpaceX разрабатывает Starship как полностью многоразовый космический корабль для полетов на Луну, Марс и дальше. NASA выбрало Starship в роли лунного посадочного модуля для своей программы Artemis, а первый полет на Луну с экипажем запланирован на конец 2026 года.

Испытательные полеты, подобные этому, имеют решающее значение для достижения цели SpaceX по увеличению частоты запусков Starship. Илон Маск поставил перед собой амбициозные цели: 25 полетов Starship в 2025 году и до 100 ежегодно в последующие годы.