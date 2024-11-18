Метеорит, найденный в ящике

Еще в 1931 году ученые наткнулись на метеорит, который ускользал от их взгляда много лет. На самом деле никто даже не знает, сколько он пролежал в ящике перед тем, как его нашли, и кто его вообще туда положил. Но попав наконец в руки ученых, камень начал раскрывать свои секреты, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью Purdue University.

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Метеорит Лафайет — это частично стеклянный кусок космической породы длиной около 5 сантиметров. Сначала никто не знал, откуда он происходит. Лишь в 1980-х годах исследователи обнаружили, что газы, которые содержатся в таинственном объекте, соответствуют марсианской атмосфере, измеренной спускаемым аппаратом NASA "Викинг".

В начале изучения метеорита ученые также узнали, что его минералы взаимодействовали с жидкой водой во время своего формирования. Однако никто не знал, когда эти минералы образовались. Новое исследование, опубликованное 6 ноября в журнале Geochemical Perspectives Letters, показывает, что им менее миллиарда лет.

Мы не думаем, что в это время на поверхности Марса было много жидкой воды. Вместо этого мы считаем, что вода появилась в результате таяния прилегающего подземного льда, который называется вечной мерзлотой, и что таяние вечной мерзлоты было вызвано магматической активностью, которая периодически происходит на Марсе и по сей день,

– говорит автор исследования Марисса Тремблей, доцентка кафедры наук о Земле, атмосферу и планеты Университета Пердью.

Тремблей и ее коллеги использовали вариации молекул аргона в минералах, чтобы определить точный возраст образования минералов – 742 миллиона лет назад. Они также учли нагрев, которому подвергся бы метеорит, когда улетел от Марса после столкновения с неизвестным объектом 11 миллионов лет назад, а также возможные последствия его полета в космосе и дальнейшего путешествия сквозь атмосферу Земли.



Метеорит Лафайет / Фото Purdue Brand Studio

Хотя точное время прибытия метеорита на Землю неизвестно, в 2022 году исследователи сообщили, что следы сельскохозяйственного гриба на поверхности космического камня в сочетании с неподтвержденными сообщениями о том, что студент стал свидетелем падения метеорита во время рыбалки, позволяют предположить, что метеорит приземлился в 1919 году.

Подтверждение даты взаимодействия метеорита с жидкой водой не только проясняет прошлую историю Марса. Эти же методы могут также работать на других метеоритах, найденных на Земле, или в образцах, привезенных из миссий на другие планеты, спутники и астероиды. "Мы продемонстрировали надежный способ датировки минералов в метеоритах, который можно применить к другим метеоритам и планетным телам, чтобы понять, когда там могла быть жидкая вода", – подытожила Тремблей.