Ілон Маск будує гігантську фабрику чипів: споруда затьмарить Пентагон

SpaceX та Tesla спрямують 16,8 мільярда доларів у зведення грандіозного заводу мікросхем TeraFab у Техасі. Нова фабрика покриє велетенські потреби компаній у чипах для робототехніки, супутників та автопілота.

Що відомо про масштаби TeraFab

Об'єкт під назвою TeraFab мають звести для виробництва напівпровідників, які працюватимуть для космічних обчислювальних систем, автономних автомобілів і людиноподібних роботів. Заявлена площа комплексу перевищить 9,3 мільйона квадратних метрів, пише TechRadar.

Для порівняння, сукупна площа Пентагону, Apple Park, Mall of America та заводу Giga Texas разом становить 2,3 мільйона квадратних метрів. Тож перша черга TeraFab буде більшою за ці об'єкти разом узяті.

TeraFab буде в 50 разів більшим за Пентагон після завершення будівництва,

– прокоментував виконавчий директор SpaceX Ілон Маск.

Скільки коштуватиме проєкт

Спершу проєкт оцінювали у 20 мільярдів доларів, але нині йдеться про 16,8 мільярда доларів спільних інвестицій SpaceX і Tesla. За податковими документами, вартість розгортання першої фази може зрости до 55 мільярдів доларів, а сукупний обсяг вкладень у майбутньому може сягнути 119 мільярдів доларів. До розробки також долучилася корпорація Intel, яка планує надати власний технологічний процес Intel 14A.

Спільний попит SpaceX та Tesla на чипи, як очікується, перевищить 1 терават обчислювальної потужності,

– повідомили в SpaceX на власному сайті.

Новий виробничий комплекс, за даними компанії, забезпечить роботою щонайменше 3000 фахівців із округів Граймс і Бразос. У червні 2026 року місцева влада затвердила 100-відсоткову пільгу з податку на нерухомість для цього проєкту. Також компанії заявили, що не використовуватимуть місцеві підземні джерела, а братимуть воду з водосховища Гіббонс-Крік із подальшим очищенням і повторною циркуляцією.

Ідея власного виробництва мікросхем виникла в Ілона Маска через побоювання, що чинні світові постачальники не зможуть покрити майбутні потреби його компаній. Перші публічні обговорення концепції відбулися у листопаді 2025 року, а вже в березні 2026 року партнери запланували розміщення заводу поруч із штаб-квартирою Tesla в Остіні, після чого сформували повноцінне спільне підприємство.

Наразі проєкт TeraFab демонструє намір технологічних гігантів контролювати ланцюги постачання критично важливих компонентів для штучного інтелекту та космічної галузі.