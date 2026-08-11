Что известно о масштабах проекта TeraFab

Объект под названием TeraFab планируется построить для производства полупроводников, которые будут использоваться в космических вычислительных системах, автономных автомобилях и человекоподобных роботах. Заявленная площадь комплекса превысит 9,3 миллиона квадратных метров, пишет TechRadar.

Для сравнения: совокупная площадь Пентагона, Apple Park, Mall of America и завода Giga Texas вместе составляет 2,3 миллиона квадратных метров. Таким образом, первая очередь TeraFab будет больше, чем все эти объекты вместе взятые.

TeraFab будет в 50 раз больше Пентагона после завершения строительства,

– прокомментировал исполнительный директор SpaceX Илон Маск.

Сколько будет стоить проект

Сначала проект оценивали в 20 миллиардов долларов, но сейчас речь идет о 16,8 миллиарда долларов совместных инвестиций SpaceX и Tesla. Согласно налоговым документам, стоимость развертывания первой фазы может вырасти до 55 миллиардов долларов, а совокупный объем инвестиций в будущем может достичь 119 миллиардов долларов. К разработке также присоединилась корпорация Intel, которая планирует предоставить собственный технологический процесс Intel 14A.

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Совокупный спрос SpaceX и Tesla на чипы, как ожидается, превысит 1 тераватт вычислительной мощности,

– сообщили в SpaceX на своем сайте.

Новый производственный комплекс, по данным компании, обеспечит работой не менее 3000 специалистов из округов Граймс и Бразос. В июне 2026 года местные власти утвердили 100-процентную льготу по налогу на недвижимость для этого проекта. Также в компании заявили, что не будут использовать местные подземные источники, а будут брать воду из водохранилища Гиббонс-Крик с последующей очисткой и повторной циркуляцией.

Идея собственного производства микросхем возникла у Илона Маска из-за опасений, что действующие мировые поставщики не смогут покрыть будущие потребности его компаний. Первые публичные обсуждения концепции состоялись в ноябре 2025 года, а уже в марте 2026 года партнеры запланировали размещение завода рядом со штаб-квартирой Tesla в Остине, после чего создали полноценное совместное предприятие.

В настоящее время проект TeraFab демонстрирует намерение технологических гигантов контролировать цепочки поставок критически важных компонентов для искусственного интеллекта и космической отрасли.