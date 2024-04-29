SpaceX втопила перший ступінь ракети Falcon 9 після успішного запуску супутника Galileo

SpaceX відома своїми регулярними космічними запусками, на вихідних успішно вивела на навколоземну орбіту навігаційний супутник Galileo. Ця місія ознаменувала собою 20-те повторне використання першого ступеня ракети-носія Falcon 9.

Запуск відбувся з Космічного центру Кеннеді у Флориді 27 квітня о 20:34 за місцевим часом. Це відбулося невдовзі після того, як SpaceX відзначила 43-ю річницю першого польоту багаторазового космічного корабля NASA Space Shuttle, здійснивши ще один запуск Falcon 9 на початку цього місяця.

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Що відомо про супутник Galileo

Навігаційний супутник Galileo став черговим апаратом орбітального угруповання системи Galileo, яка слугує аналогом американської системи GPS.



Супутник Galileo / Фото ESA

Історично запуск супутників Galileo на середню навколоземну орбіту покладався на російські ракети "Союз" та європейські Ariane 5. Однак, з виведенням з експлуатації Ariane 5 минулого року і скороченням космічної співпраці між Європою і Росією, Європейське космічне агентство уклало угоду з компанією SpaceX про виведення на орбіту чотирьох супутників Galileo.

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Чим унікальний цей запуск

На відміну від апаратів Starlink, які запускаються на низьку навколоземну орбіту, супутники Galileo обертаються на середній навколоземній орбіті. Саме тому перший ступінь Falcon 9 використав усе паливо під час запуску, що унеможливило м'яку посадку.

Як наслідок, перший ступінь ракети Falcon 9 вперше за довгий час опустився в океан, а не приземлився на спеціалізовану плавучу платформу.