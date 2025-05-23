SpaceX отримав дозвіл на черговий політ Starship – коли це може відбутися

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) надало компанії SpaceX дозвіл на проведення дев’ятого тестового польоту ракети Starship після двох вибухів, що сталися під час попередніх запусків на початку року.

Водночас після оновленого аналізу, зони потенційної небезпеки для цього запуску будуть значно більшими як у межах США, так і за їхніми межами, інформує 24 Канал.

Дивіться також Ілон Маск звинувачував таємничого "снайпера" у вибуху Falcon 9 – той нібито вистрелив у ракету

Причиною стала підвищена ймовірність аварій, виявлена після аналізу невдалих запусків під час сьомого та восьмого тестів, мовиться в документі. Такі зони створюють тимчасові заборони на польоти – FAA впроваджує їх у випадках, коли є загроза падіння уламків.

Нова зона небезпеки охоплює приблизно 1600 морських миль у напрямку на схід від Техасу, включаючи території Багамських островів і Теркс і Кайкос – саме там виявили уламки після попередніх запусків, які закінчилися вибухами. Це майже вдвічі більше, ніж розміри зони, визначеної під час останнього тестового запуску в березні.

FAA також вимагає, щоб SpaceX проводила запуск поза періодами пікових авіаперевезень. Причина – затримки і перенаправлення десятків внутрішніх та міжнародних рейсів через наслідки двох попередніх аварій Starship.

Що ж до очікуваної дати запуску, то наразі важко сказати, коли це може відбутися. SpaceX потрібен час для того, щоб виконати усі умови та підготуватися до старту і з огляду на суворість вимог – це може зайняти щонайменше місяць.

Плани на Starship

Випробування Starship тривають уже два роки на спеціально збудованому SpaceX майданчику в південному Техасі.

Хоча генеральний директор компанії Ілон Маск наголошує на далекій меті – колонізації Марса, в найближчій перспективі система Starship має допомогти збільшити кількість запусків супутників Starlink на орбіту Землі. Крім того, компанія планує використовувати цю ракету для розширення своїх можливостей у рамках місій NASA та Міністерства оборони США.

Наразі SpaceX переважно застосовує свою ракету Falcon 9 для запуску супутників Starlink, яка стала справжнім робочим конем компанії. Starlink уже став затребуваним постачальником інтернету, однак у майбутньому потреба у ще більшій кількості запусків може зрости – особливо на тлі повідомлень про наміри адміністрації Трампа просувати сервіс у інших країнах як важіль у зовнішньоторгівельних переговорах.