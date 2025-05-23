Водночас після оновленого аналізу, зони потенційної небезпеки для цього запуску будуть значно більшими як у межах США, так і за їхніми межами, інформує 24 Канал.

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Причиною стала підвищена ймовірність аварій, виявлена після аналізу невдалих запусків під час сьомого та восьмого тестів, мовиться в документі. Такі зони створюють тимчасові заборони на польоти – FAA впроваджує їх у випадках, коли є загроза падіння уламків.

Нова зона небезпеки охоплює приблизно 1600 морських миль у напрямку на схід від Техасу, включаючи території Багамських островів і Теркс і Кайкос – саме там виявили уламки після попередніх запусків, які закінчилися вибухами. Це майже вдвічі більше, ніж розміри зони, визначеної під час останнього тестового запуску в березні.

FAA також вимагає, щоб SpaceX проводила запуск поза періодами пікових авіаперевезень. Причина – затримки і перенаправлення десятків внутрішніх та міжнародних рейсів через наслідки двох попередніх аварій Starship.

Що ж до очікуваної дати запуску, то наразі важко сказати, коли це може відбутися. SpaceX потрібен час для того, щоб виконати усі умови та підготуватися до старту і з огляду на суворість вимог – це може зайняти щонайменше місяць.

Плани на Starship

Випробування Starship тривають уже два роки на спеціально збудованому SpaceX майданчику в південному Техасі.

Хоча генеральний директор компанії Ілон Маск наголошує на далекій меті – колонізації Марса, в найближчій перспективі система Starship має допомогти збільшити кількість запусків супутників Starlink на орбіту Землі. Крім того, компанія планує використовувати цю ракету для розширення своїх можливостей у рамках місій NASA та Міністерства оборони США.

Наразі SpaceX переважно застосовує свою ракету Falcon 9 для запуску супутників Starlink, яка стала справжнім робочим конем компанії. Starlink уже став затребуваним постачальником інтернету, однак у майбутньому потреба у ще більшій кількості запусків може зрости – особливо на тлі повідомлень про наміри адміністрації Трампа просувати сервіс у інших країнах як важіль у зовнішньоторгівельних переговорах.