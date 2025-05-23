В то же время после обновленного анализа, зоны потенциальной опасности для этого запуска будут значительно больше как в пределах США, так и за их пределами, информирует 24 Канал.

Смотрите также Илон Маск обвинял таинственного "снайпера" во взрыве Falcon 9 – тот якобы выстрелил в ракету

Причиной стала повышенная вероятность аварий, обнаружена после анализа неудачных запусков во время седьмого и восьмого тестов, говорится в документе. Такие зоны создают временные запреты на полеты – FAA внедряет их в случаях, когда есть угроза падения обломков.

Новая зона опасности охватывает примерно 1600 морских миль по направлению на восток от Техаса, включая территории Багамских островов и Теркс и Кайкос – именно там обнаружили обломки после предыдущих запусков, которые закончились взрывами. Это почти вдвое больше, чем размеры зоны, определенной во время последнего тестового запуска в марте.

FAA также требует, чтобы SpaceX проводила запуск вне периодов пиковых авиаперевозок. Причина – задержки и перенаправления десятков внутренних и международных рейсов из-за последствий двух предыдущих аварий Starship.

Что касается ожидаемой даты запуска, то пока трудно сказать, когда это может произойти. SpaceX нужно время для того, чтобы выполнить все условия и подготовиться к старту и учитывая строгость требований – это может занять минимум месяц.

Планы на Starship

Испытания Starship продолжаются уже два года на специально построенной SpaceX площадке в южном Техасе.

Хотя генеральный директор компании Илон Маск отмечает далекой цели – колонизации Марса, в ближайшей перспективе система Starship должна помочь увеличить количество запусков спутников Starlink на орбиту Земли. Кроме того, компания планирует использовать эту ракету для расширения своих возможностей в рамках миссий NASA и Министерства обороны США.

Сейчас SpaceX преимущественно применяет свою ракету Falcon 9 для запуска спутников Starlink, которая стала настоящим рабочим конем компании. Starlink уже стал востребованным поставщиком интернета, однако в будущем потребность в еще большем количестве запусков может возрасти – особенно на фоне сообщений о намерениях администрации Трампа продвигать сервис в других странах как рычаг во внешнеторговых переговорах.