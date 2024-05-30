Користувачі безкоштовної версії ChatGPT отримали розширений доступ до спеціальних моделей GPT

Після значного оновлення платформи ChatGPT, користувачі безкоштовної версії сервісу отримали доступ до спеціальних версій моделей GPT, створених спільнотою. Тепер користувачі можуть використовувати такі функції, як аналіз діаграм, фотозапити та інші, які були представлені в офіційній версії GPT-4o на початку травня.

Розширений набір функцій

Раніше такі розширені функції, як відповіді на веб-пошук, аналіз даних, побудова діаграм, машинний зір, завантаження файлів, контекстна пам'ять і кастомізовані версії GPT були доступні лише підписникам тарифних планів ChatGPT Plus, Teams і Enterprise.

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З останнім оновленням ці можливості тепер доступні всім користувачам ChatGPT, що розширює доступність і корисність платформи.

Нові можливості

Однією з визначних функцій, доступних для безкоштовних користувачів, є можливість прямого підключення їхніх сховищ OneDrive і Google Drive до ChatGPT. Ця інтеграція забезпечує безперебійну аналітику даних і побудову діаграм, полегшуючи користувачам управління та аналіз даних в інтерфейсі ChatGPT.

Крім того, розробники, які створюють спеціальні версії GPT, можуть взяти участь у програмі розподілу доходів OpenAI, яка працює в тестовому режимі з березня. Ця ініціатива дозволяє розробникам монетизувати свої кастомні версії чатів, сприяючи розвитку екосистеми спеціалізованих моделей GPT.

Обмеження

Попри ці досягнення, користувачі безкоштовної версії все ще стикаються з деякими обмеженнями.

Вони, поки що, не можуть створювати власні кастомізовані версії GPT . Попри це обмеження, розширений доступ до існуючих моделей, створених спільнотою, є значним покращенням функціональності для користувачів безкоштовної версії.

. Попри це обмеження, розширений доступ до існуючих моделей, створених спільнотою, є значним покращенням функціональності для користувачів безкоштовної версії. Зокрема, вони мають суворіші обмеження на кількість повідомлень, які можуть надсилати. Як тільки вони досягають ліміту повідомлень у GPT-4o, вони автоматично переходять на менш потужну версію GPT-3.5.

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