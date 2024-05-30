Розширений набір функцій

Раніше такі розширені функції, як відповіді на веб-пошук, аналіз даних, побудова діаграм, машинний зір, завантаження файлів, контекстна пам'ять і кастомізовані версії GPT були доступні лише підписникам тарифних планів ChatGPT Plus, Teams і Enterprise.

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З останнім оновленням ці можливості тепер доступні всім користувачам ChatGPT, що розширює доступність і корисність платформи.

Нові можливості

Однією з визначних функцій, доступних для безкоштовних користувачів, є можливість прямого підключення їхніх сховищ OneDrive і Google Drive до ChatGPT. Ця інтеграція забезпечує безперебійну аналітику даних і побудову діаграм, полегшуючи користувачам управління та аналіз даних в інтерфейсі ChatGPT.

Крім того, розробники, які створюють спеціальні версії GPT, можуть взяти участь у програмі розподілу доходів OpenAI, яка працює в тестовому режимі з березня. Ця ініціатива дозволяє розробникам монетизувати свої кастомні версії чатів, сприяючи розвитку екосистеми спеціалізованих моделей GPT.

Обмеження

Попри ці досягнення, користувачі безкоштовної версії все ще стикаються з деякими обмеженнями.

Вони, поки що, не можуть створювати власні кастомізовані версії GPT . Попри це обмеження, розширений доступ до існуючих моделей, створених спільнотою, є значним покращенням функціональності для користувачів безкоштовної версії.

. Попри це обмеження, розширений доступ до існуючих моделей, створених спільнотою, є значним покращенням функціональності для користувачів безкоштовної версії. Зокрема, вони мають суворіші обмеження на кількість повідомлень, які можуть надсилати. Як тільки вони досягають ліміту повідомлень у GPT-4o, вони автоматично переходять на менш потужну версію GPT-3.5.

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