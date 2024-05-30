Расширенный набор функций

Ранее такие расширенные функции, как ответы на веб-поиск, анализ данных, построение диаграмм, машинное зрение, загрузка файлов, контекстная память и кастомизированные версии GPT были доступны только подписчикам тарифных планов ChatGPT Plus, Teams и Enterprise.

Читайте на сайте ChatGPT дает неправильные ответы на вопросы по программированию в 52% случаев

С последним обновлением эти возможности теперь доступны всем пользователям ChatGPT, что расширяет доступность и полезность платформы.

Новые возможности

Одной из выдающихся функций, доступных для бесплатных пользователей, является возможность прямого подключения их хранилищ OneDrive и Google Drive к ChatGPT. Эта интеграция обеспечивает бесперебойную аналитику данных и построение диаграмм, облегчая пользователям управление и анализ данных в интерфейсе ChatGPT.

Кроме того, разработчики, которые создают специальные версии GPT, могут принять участие в программе распределения доходов OpenAI, которая работает в тестовом режиме с марта. Эта инициатива позволяет разработчикам монетизировать свои кастомные версии чатов, способствуя развитию экосистемы специализированных моделей GPT.

Ограничения

Несмотря на эти достижения, пользователи бесплатной версии все еще сталкиваются с некоторыми ограничениями.

Они, пока что, не могут создавать свои собственные кастомизированные версии GPT . Несмотря на это ограничение, расширенный доступ к существующим моделям, созданных сообществом, является значительным улучшением функциональности для пользователей бесплатной версии.

. Несмотря на это ограничение, расширенный доступ к существующим моделям, созданных сообществом, является значительным улучшением функциональности для пользователей бесплатной версии. В частности, они имеют более строгие ограничения на количество сообщений, которые могут отправлять. Как только они достигают лимита сообщений в GPT-4o, они автоматически переходят на менее мощную версию GPT-3.5.

Смотрите также Apple не будет конкурировать с OpenAI, поскольку отказалась от создания собственного чат-бота