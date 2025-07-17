Нове дослідження довело, що спілкування з ШІ впливає на те, як ви спілкуємося між собою

Штучний інтелект впливає не лише на наше повсякденне життя, але й на те, як ми спілкуємося одні з одними. Науковці з'ясовують, чи може популярність ChatGPT та інших мовних моделей стати причиною руйнування мовного різноманіття.

Дослідники з Інституту людського розвитку Макса Планка (Німеччина) помітили, що мовні конструкції, характерні для ChatGPT та інших великих мовних моделей, все частіше з'являються у повсякденному спілкуванні людей, інформує 24 Канал.

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Згідно з їхнім дослідженням, слова на кшталт "зрозуміти", "хизуватися", "швидкий", "метикульозний" і особливо "зануритися" стали використовуватись частіше у подкастах та відео з 2022 року, коли ChatGPT активно почав входити в життя суспільства.

Учені проаналізували понад 360 тисяч відеолекцій на YouTube та понад 770 тисяч епізодів подкастів. Вони визначили, що стилістика ChatGPT, яку умовно назвали "GPT-словами", поступово стане нормою, якщо ШІ буде все активніше впливати на людську комунікацію.

Який вплив це матиме на наше життя?

Автори дослідження застерігають: якщо ШІ почне надавати перевагу окремим словам та мовнім конструкціям, це може прискорити втрату культурного і мовного різноманіття. Вони припускають, що виникне своєрідне "замкнене коло" – люди перейматимуть у ШІ одні й ті самі мовні патерни, які потім самі ШІ використовуватимуть їх для самонавчання. Зрештою це може призвести до тотального однорідного мовного простору і зробити комунікацію "безбарвною".

Занепокоєння викликає і ризик "колапсу моделей": якщо всі моделі ШІ і люди почнуть використовувати тільки однакові вирази, які постійно повторюють один одного, це погіршить якість самих ШІ. Адже вони навчатимуться переважно на однакових даних, позбавлених справжньої різноманітності.

Вчені зазначають, що механізми того, як саме мова ШІ проникає в побут людей, до кінця ще не вивчені. Проте вони закликають звернути увагу на тривожну тенденцію: цінність мовної різноманітності може опинитись під загрозою саме через масове поширення та вплив штучного інтелекту.

Штучний інтелект впливає на низку сфер у нашому житті. Це стосується і професій, які він поступово забирає в людей. Однак фахівці заявляють, що існує низка незвичайних професій, які переживуть еру штучного інтелекту.