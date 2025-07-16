Які професії вистоять перед ШІ?

Експерт з технологічних прогнозів Адам Дорр, директор досліджень неприбуткової організації RethinkX, вважає, що штучний інтелект здатен радикально знизити вартість праці, витісняючи людей із багатьох сфер, інформує 24 Канал з посиланням на його розмову із The Guardian.

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Він порівнює цей процес із заміною коней машинами чи плівкових камер на цифрові технології. Проте, за його словами, є кілька незвичайних професій, які мають шанс вистояти перед автоматизацією. Серед них – спортивні тренери, політики, секс-працівники та етики. Ці сфери, на думку Дорра, залишаться нішевими, але не зможуть забезпечити роботою мільярди людей, які можуть втратити свої місця через ШІ.

Інші фахівці також поділяють думку про стійкість певних професій. Наприклад, Джеффрі Хінтон, якого називають "хрещеним батьком ШІ", вважає, що ручна праця, як-от професія сантехніка, залишиться поза загрозою. Натомість офісні посади, такі як працівники кол-центрів чи помічники юристів, опиняться під значним ризиком.

Крім того, генеральний директор Ford Джим Фарлі прогнозує, що ШІ може замінити до половини офісних працівників у США. Це вказує на величезний масштаб змін, які можуть торкнутися мільйонів людей.

Які виклики стоять перед людьми?

Попри впевненість у прогнозах, експерти визнають, що багато питань залишаються без відповідей. Адам Дорр зазначає, що суспільство має експериментувати з новими моделями власності та структурами управління, щоб адаптуватися до змін.

Водночас керівник OpenAI Сем Альтман вважає, що людство завжди знаходило нові способи зайнятості, навіть якщо старі професії зникають, а нові можуть здаватися дивними з сучасної точки зору.

Складність полягає ще й у тому, що впровадження ШІ стикається з технічними проблемами. Компанії, які прагнуть замінити людську працю машинами, часто натрапляють на недоліки технологій, що гальмує процес автоматизації. Більше того, такі компанії часто втрачають купу грошей, через своє рішення замінити людей на ШІ.