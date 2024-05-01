Інструмент чи самостійний цифровий вид: ким стає штучний інтелект для людства

Генеральний директор Microsoft AI Мустафа Сулейман поділився своїм баченням майбутнього співжиття ШІ та людства під час виступу на TED2024. Він запропонував розглядати ШІ як окремий "вид цифрових істот", який може докорінно змінити людське життя.

Сулейман передбачає, що ШІ-агенти перетворяться з простих інструментів на інтерактивні віртуальні сутності, які взаємодіятимуть з людьми на рівні, близькому до дружніх стосунків. Ці ШІ-компаньйони, за словами Сулеймана, матимуть розширені можливості, зокрема розмовні інтерфейси, майже ідеальний IQ і високий емоційний інтелект (EQ).

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Я думаю, що ШІ слід розуміти як щось на кшталт нового цифрового виду,

– звернувся Сулейман до аудиторії, застерігаючи від буквального тлумачення.

Не все так чудово в королівстві ШІ

Однак оптимістичні прогнози Сулеймана стримуються існуючими обмеженнями та потенційними викликами. Попри стрімкий розвиток технології штучного інтелекту, сучасні чат-боти демонструють обмежену надійність, а здатність штучного інтелекту відтворювати та зчитувати людські емоції залишається невизначеною.

Попри ці виклики, Сулейман вважає, що справжній потенціал ШІ буде реалізований, коли вони стануть активними учасниками як цифрових, так і фізичних завдань. Він бачить ШІ не просто помічниками, а компаньйонами, здатними розуміти різні мови та обробляти величезні обсяги інформації.

Хоча бачення Сулеймана малює переконливу картину майбутнього, воно також ставить питання про потенційний вплив широкої інтеграції ШІ на суспільство. Занепокоєння щодо втрати робочих місць та етичних наслідків розвитку ШІ залишаються темами для дискусій.

Лекція Сулеймана на TED:

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Оптимізм Сулеймана ґрунтується на його значному внеску в інновації у сфері ШІ, включаючи проєкти DeepMind AlphaGo і AlphaFold.

Однак, оскільки ландшафт штучного інтелекту продовжує розвиватися, важливо враховувати як обіцянки, так і виклики, які чекають на нас попереду у формуванні нашого майбутнього, керованого штучним інтелектом.