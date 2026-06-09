США внесли BYD та Alibaba до списку компаній із нібито військовими зв'язками з Китаєм

Сполучені Штати оновили перелік китайських компаній, які, на думку Вашингтона, можуть бути пов'язані з оборонним сектором Китаю. До списку потрапили одразу кілька великих технологічних та промислових гравців, що викликало різку реакцію Пекіна.

Міністерство оборони США додало низку великих китайських корпорацій до так званого списку Section 1260H, який містить компанії, що, на думку американської влади, мають прямі або опосередковані зв'язки з китайськими військовими структурами. Про це пише ВВС.

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Чому США розширили список китайських компаній?

Серед нових учасників переліку опинилися виробник електромобілів BYD, технологічний гігант Alibaba, пошукова та AI-компанія Baidu, автовиробник Nio, а також авіабудівна корпорація Comac. Оновлення списку було офіційно опубліковане у Федеральному реєстрі США.

Важливо, що включення до цього переліку не означає автоматичного запровадження санкцій. Його основна мета – попередити американські організації про потенційні ризики співпраці з компаніями, які можуть бути пов'язані з військово-промисловим комплексом Китаю.

Наразі список Пентагону містить понад 80 компаній, які американська сторона вважає "китайськими військовими компаніями". За оцінкою Вашингтона, вони прямо або опосередковано ведуть комерційну діяльність, що може сприяти реалізації стратегічних інтересів КНР.

Які компанії потрапили під увагу Вашингтона?

Окрім нових учасників, у списку залишаються й інші відомі китайські корпорації, додані раніше. Серед них – Huawei, Tencent, виробник безпілотників DJI та один із найбільших у світі виробників акумуляторів CATL.

Особливу увагу привертає включення BYD. Компанія останніми роками перетворилася на одного з найсерйозніших конкурентів американської Tesla на світовому ринку електромобілів. Попри те, що BYD не продає свої легкові автомобілі в США, на початку року компанія випередила Tesla за обсягами виробництва електрокарів і стала найбільшим виробником електромобілів у світі.

До списку також потрапили Alibaba та Baidu – одні з ключових гравців китайського технологічного сектору, які активно працюють у сферах хмарних сервісів, штучного інтелекту та цифрових платформ.

Як відреагували Китай та самі компанії?

Посольство Китаю у США різко розкритикувало рішення Вашингтона. Представники дипломатичної місії назвали список "дискримінаційним" і заявили, що китайські компанії суворо дотримуються законодавства країн, у яких ведуть діяльність.

Водночас самі компанії категорично відкинули звинувачення. Представник Alibaba заявив: "Alibaba не є китайською військовою компанією і не бере участі в будь-якій стратегії військово-цивільної інтеграції".

У компанії також наголосили, що мають намір використовувати всі доступні юридичні механізми для захисту своєї репутації. "Ми вживатимемо всіх доступних правових заходів проти спроб спотворити інформацію про нашу компанію", – зазначив представник Alibaba.

Схожу позицію висловили й у Baidu. Представник компанії заявив, що для включення до списку "немає жодного переконливого обґрунтування", а сама корпорація скористається всіма можливими інструментами, щоб домогтися виключення з переліку.

Експертка з політики Стефані Кам із Наньянського технологічного університету вважає, що Пекін може розцінити цей крок як форму економічного стримування Китаю. За її словами, американська влада, ймовірно, звернула увагу на зазначені компанії насамперед через їхню участь у державних програмах КНР, а не через наявність публічних доказів укладених контрактів із китайськими військовими структурами.

Аналітики не виключають, що Китай може відповісти дзеркальними заходами. Серед можливих сценаріїв називають запровадження власних обмежень щодо американських компаній, розширення китайських санкційних списків або дипломатичні кроки у відповідь.

Ситуація розгортається на тлі тривалого технологічного та економічного суперництва між двома найбільшими економіками світу. Одним із найвідоміших прикладів такого протистояння стало рішення США у 2019 році обмежити співпрацю американських компаній із Huawei через побоювання щодо національної безпеки. Huawei тоді також відкинула всі звинувачення та заявила про свою незалежність від китайського уряду.