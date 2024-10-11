У Китаї затримали працівників заводу, який виготовляє iPhone: підозрюють політичні мотиви

У місті Чженчжоу затримали чотирьох тайванських працівників Foxconn, найбільшого заводу з виробництва iPhone у світі, який відповідає за близько 80% виробництва цих пристроїв. Відбулося це в рамках нових повноважень, які китайський уряд надав собі минулого року. Конкретної причини ще не було названо, але журналісти підозрюють політичне підґрунтя.

Що відомо

Судячи з усього, першими про це повідомили тайванські чиновники, після чого про це написали в The Wall Street Journal. Зазначається, що це далеко не перший приклад "корпоративних затримань, які завдали шкоди довірі бізнесу". Співробітників звинувачують у правопорушенні, схожому на зловживання довірою, хоча точний характер звинувачень визначити ще не вдалося.

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Тайвань називає звинувачення дивними й заявляє, що неналежне затримання може завдати серйозної шкоди довірі інвесторів до Китаю.

Ні Apple, ні Foxconn досі не надали коментарів, але представники влади Тайваню кажуть, що наразі не спостерігають жодних фінансових втрат.

Імовірні причини

Відносини між Китаєм і Тайванем стають все більш напруженими через бажання першого контролювати острів. Пекін відпрацьовує кроки з блокади в рамках плану вторгнення, а такі країни, як Велика Британія та США вважають, що існує серйозний ризик нападу десь у 2027 році, коли відзначатиметься 100-та річниця створення Народно-визвольної армії.

Затримання співробітників є відносно новою зброєю тиску, яку вже деякий час використовує Пекін для того, щоб відлякати тих, хто підтримує Тайвань у його прагненні незалежності. Китай оголосив про нові правила, спрямовані проти осіб, яких він називає "затятими прихильниками незалежності Тайваню", погрожуючи їм смертною карою.

Керівник японської фармацевтичної компанії був офіційно заарештований у жовтні 2023 року після затримання в березні.

Австралійську журналістку утримували під вартою понад три роки до її звільнення минулого року.

У 2023 році компанія Foxconn зіткнулася з розслідуванням китайських податкових та земельних органів, що збіглося з нетривалою спробою засновника Foxconn Террі Гоу балотуватися на посаду президента Тайваню. Пізніше Foxconn сплатила невеликий штраф податковому органу однієї з провінцій.

У червні влада Тайваню підвищила рівень небезпеки для поїздок до Китаю, заявивши, що жителям слід уникати несуттєвих поїздок. Вона заявила, що посилення Пекіном законів про національну безпеку призвело до того, що громадян Тайваню незаконно затримують і допитують.

ЗМІ вважають, що це посилює тиск на Apple – компанії, на їхню думку, варто зменшити її залежність від китайського виробництва й швидше переходити до інших країн, таких як Індія чи В'єтнам, де вже виробляється частина пристроїв.