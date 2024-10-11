Что известно

Судя по всему, первыми об этом сообщили тайваньские чиновники, после чего об этом написали в The Wall Street Journal. Отмечается, что это далеко не первый пример "корпоративных задержаний, которые нанесли ущерб доверию бизнеса". Сотрудников обвиняют в правонарушении, похожем на злоупотребление доверием, хотя точный характер обвинений определить еще не удалось.

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Тайвань называет обвинения странными и заявляет, что ненадлежащее задержание может нанести серьезный ущерб доверию инвесторов к Китаю.

Ни Apple, ни Foxconn до сих пор не предоставили комментариев, но представители власти Тайваня говорят, что пока не наблюдают никаких финансовых потерь.

Вероятные причины

Отношения между Китаем и Тайванем становятся все более напряженными из-за желания первого контролировать остров. Пекин отрабатывает шаги по блокаде в рамках плана вторжения, а такие страны, как Великобритания и США считают, что существует серьезный риск нападения где-то в 2027 году, когда будет отмечаться 100-я годовщина создания Народно-освободительной армии.

Задержание сотрудников является относительно новым оружием давления, которое уже некоторое время использует Пекин для того, чтобы отпугнуть тех, кто поддерживает Тайвань в его стремлении к независимости. Китай объявил о новых правилах, направленных против лиц, которых он называет "ярыми сторонниками независимости Тайваня", угрожая им смертной казнью.

Руководитель японской фармацевтической компании был официально арестован в октябре 2023 года после задержания в марте.

Австралийскую журналистку удерживали под стражей более трех лет до ее освобождения в прошлом году.

В 2023 году компания Foxconn столкнулась с расследованием китайских налоговых и земельных органов, что совпало с непродолжительной попыткой основателя Foxconn Терри Гоу баллотироваться на пост президента Тайваня. Позже Foxconn уплатила небольшой штраф налоговому органу одной из провинций.

В июне власти Тайваня повысили уровень опасности для поездок в Китай, заявив, что жителям следует избегать несущественных поездок. Они заявили, что ужесточение Пекином законов о национальной безопасности привело к тому, что граждан Тайваня незаконно задерживают и допрашивают.

СМИ считают, что это усиливает давление на Apple – компании, по их мнению, стоит уменьшить ее зависимость от китайского производства и скорее переходить в другие страны, таких как Индия или Вьетнам, где уже производится часть устройств.