MacBook Pro в руках у мошенников

Обновленный ноутбук еще даже не был анонсирован самой компанией Apple. Как он попал в руки россиян, неизвестно. Хуже всего в этой ситуации то, что у мошенников оказался не один, не два и даже не десять ноутбуков. Утверждается, что их около 200 единиц, пишет 9to5Mac. Можно лишь предположить, что какой-то из магазинов Китая или другой "дружественной" к России страны вызвался тайно продать компьютеры за месяц до их возможного выхода на рынок.

Смотрите также Apple может отказаться от ежегодных обновлений устройств и программного обеспечения

Карточка товара на российской платформе "Авито" подтверждает ранние утечки характеристик: по крайней мере одна из моделей M4 MacBook Pro будет иметь 14-дюймовый экран, 16 гигабайт оперативной памяти, 512 гигабайт накопителя и три порта Thunderbolt 4. Какие еще версии будут в линейке точно не известно, но ранее мы видели результаты тестов Geekbench для устройства, который идентифицировался как "Mac 16,1" (размер экрана в дюймах) и имел такие же 16 гигабайт оперативной памяти.

В объявлении цена установлена на уровне 720 000 российских рублей, что составляет около 7 400 долларов. Это чрезвычайно большая наценка, учитывая, что самая дорогая модель M3 MacBook Pro с 1 терабайтом памяти стоит 3 999 долларов в США, а самую дешевую (512 гигабайт) можно взять за 1599 долларов.



Карточка товара на "Авито" показывает основные характеристики и цену / Скриншот российского блога на X "Apple Pro"

Сейчас товар уже удален с сайта, как пишет источник. Если перейти по ссылке, которая ранее вела на карточку M4 MacBook Pro, система перенаправляет на главную страницу магазина. Вряд ли можно ожидать, что все ноутбуки были распроданы, хотя и такую вероятность исключать не стоит. 9to5Mac предполагает, что причиной удаления стало то, что на сайте запрещено продавать несуществующие товары. А этот ноутбук еще официально не анонсирован, а значит юридически вроде как еще не существует.

Ожидается, что M4 MacBook Pro будет анонсирован Apple в конце месяца и поступит в продажу с 1 ноября.