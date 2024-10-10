MacBook Pro в руках у шахраїв

Оновлений ноутбук ще навіть не був анонсований самою компанією Apple. Як він потрапив до рук росіян, невідомо. Найгірше в цій ситуації те, що у шахраїв опинився не один, не два і навіть не десять ноутбуків. Стверджується, що їх близько 200 одиниць, пише 9to5Mac. Можна лише припустити, що якийсь із магазинів Китаю чи іншої "дружньої" до Росії країни зголосився таємно продати комп'ютери за місяць до їхнього можливого виходу на ринок.

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Картка товару на російській платформі "Авіто" підтверджує ранні витоки характеристик: принаймні одна з моделей M4 MacBook Pro матиме 14-дюймовий екран, 16 гігабайтів оперативної пам'яті, 512 гігабайтів накопичувача і три порти Thunderbolt 4. Які ще версії будуть у лінійці достеменно не відомо, але раніше ми бачили результати тестів Geekbench для пристрою, який ідентифікувався як "Mac 16,1" (розмір екрана в дюймах) і мав такі ж 16 гігабайтів оперативної пам'яті.

В оголошенні ціна встановлена на рівні 720 000 російських рублів, що становить близько 7 400 доларів. Це надзвичайно велика націнка, враховуючи, що найдорожча модель M3 MacBook Pro з 1 терабайтом пам'яті коштує 3 999 доларів у США, а найдешевшу (512 гігабайтів) можна взяти за 1599 доларів.



Картка товару на "Авіто" показує основні характеристики та ціну / Скриншот російського блогу на X "Apple Pro"

Наразі товар уже видалено з сайту, як пише джерело. Якщо перейти за посиланням, яке раніше вело на картку M4 MacBook Pro, система перенаправляє на головну сторінку магазину. Навряд чи можна очікувати, що всі ноутбуки були розпродані, хоча й таку імовірність виключати не варто. 9to5Mac припускає, що причиною видалення стало те, що на сайті заборонено продавати неіснуючі товари. А цей ноутбук ще офіційно не анонсований, а отже юридично ніби ще не існує.

Очікується, що M4 MacBook Pro буде анонсований Apple наприкінці місяця і надійде в продаж з 1 листопада.