Найдивніший пристрій у домі: Spotify запускає музичну колонку у формі урни для кремації

Spotify відомий передусім як стримінговий сервіс, але іноді компанія вирішує здивувати чимось незвичним. Цього разу вона об'єдналась із брендом Liquid Death, щоб випустити обмежену партію пристрою, якого ніхто не очікував побачити у світі ґаджетів.

Що придумали Spotify і Liquid Death?

Результатом співпраці двох компаній стала Eternal Playlist Urn – Bluetooth-динамік у формі поховальної урни. Пристрій не призначений для зберігання праху: всередині нього схований бездротовий динамік, вбудований у кришку. За словами Spotify, це "перша у світі урна-динамік, здатна стримити музику", пише Gizmochina.

Урна має розміри 18 сантиметрів завширшки та близько 29 сантиметрів заввишки. У продаж вийде лише 150 екземплярів, і лише на території США, зазначає Spotify на своєму сайті. Ціна кожного екземпляра становить 495 доларів.



Eternal Playlist Urn / Фото Spotify



Eternal Playlist Urn / Фото Spotify

Придбавши пристрій, власник може скористатись новим інструментом – генератором Eternal Playlist. Для цього потрібно відповісти на кілька запитань: наприклад, "Яка твоя вічна атмосфера?" або "Який твій улюблений звук привида?".

На основі відповідей і попередньої історії прослуховувань на Spotify сервіс формує персоналізований плейлист, який можна синхронізувати з динаміком. Плейлист також можна поділитися з друзями та родиною.



Ви можете створити власний плейлист на основі поставлених вам питань / Spotify

Spotify уже мав досвід із апаратними пристроями, хоча й не дуже значний.

У 2022 році компанія разом з IKEA випустила портативний світлодіодний динамік із підтримкою швидкого відтворення зі Spotify.

До цього існував Car Thing – аксесуар для автомобілів без вбудованої підтримки стримінгу. Втім, Car Thing було знято з виробництва у 2024 році, і власного повноцінного смарт-динаміка у Spotify досі немає.

Своєю чергою, Liquid Death – це бренд консервованої води, який давно заробив репутацію завдяки провокаційному та похмуро-гумористичному маркетингу. Раніше компанія виготовила, зокрема, холодильник у формі труни в натуральну величину, який зібрав понад 800 ставок на аукціоні й пішов із молотка за 68 200 доларів. Урна-динамік цілком вписується в цю логіку – обмежений тираж, незвична концепція і трохи темного гумору.

Короткий рекламний ролик Eternal Playlist Urn: дивіться відео