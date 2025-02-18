Spotify готує новий тариф для любителів високоякісного звучання

Після майже чотирьох років очікування Spotify може нарешті представити довгообіцяний HiFi-режим із підтримкою звуку без втрат якості. Згідно з інформацією ЗМІ, компанія завершує роботу над деталями і готується до запуску.

Spotify планує ввести окремий тарифний план під назвою Music Pro, який включатиме HiFi-аудіо та додаткові функції, повідомляє 24 Канал з посилання на Bloomberg.

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Очікується, що його вартість складатиме 5–6 доларів на місяць понад базову підписку Spotify Premium, яка нині коштує 12 доларів на місяць після нещодавніх підвищень цін. Тож у підсумку Music Pro може обійтися в 18 доларів на місяць.

На відміну від Apple Music, де підтримка lossless-аудіо входить у стандартний тариф, Spotify прагне виправдати додаткову вартість новими можливостями. За попередньою інформацією, Music Pro запропонує користувачам ексклюзивні пропозиції, такі як реміксинг пісень і ранній доступ до квитків на концерти.

Угоди зі світовими лейблами

Раніше цього місяця Spotify уклав новий багаторічний контракт із Warner Music Group, що передбачає розширення прав на стримінг і потенційно включає HiFi-формат. Подібна угода була підписана з Universal Music Group у січні, причому UMG прямо згадував HiFi-стримінг серед майбутніх інновацій.

Також обговорюється створення спеціального "суперфан"-сервісу, що може включати:

пріоритетний доступ до делюкс-видань альбомів,

ранні релізи музики,

запрошення на ексклюзивні прослуховування,

спілкування з артистами.

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Коли запустять тариф

Попри тривалі затримки, Spotify, схоже, нарешті готовий представити HiFi-стримінг. Очікується, що новий рівень підписки стане доступним для користувачів вже у 2025 році.