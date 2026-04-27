Spotify запускає тренування з інструкторами для всіх користувачів

Spotify запускає новий розділ із тренуваннями, доступний як для безкоштовних, так і для Premium-користувачів. У ньому поєднали музику, відео та заняття від популярних фітнес-інструкторів.

Spotify оголосив про запуск нового фітнес-напряму, який поєднує музику та тренування в одному сервісі. Відтепер користувачі можуть отримати доступ до так званих guided workouts – занять із супроводом інструкторів для різних активностей, зокрема йоги, бігу, танців і інтервальних тренувань. Про це пише 9to5mac.

Дивіться також Spotify запускає нову функцію, яка допоможе вам глибше досліджувати музику

Що нового з’явилося у Spotify для тренувань?

До платформи додали контент від популярних фітнес-креаторів, серед яких Kassandra Reinhardt, Chloe Ting та інші автори, що спеціалізуються на йозі, пілатесі та загальному фітнесі. Це дозволяє користувачам тренуватися під керівництвом інструкторів без необхідності переходити в окремі додатки.

Окремо Spotify оголосив про партнерство з Peloton. Завдяки цьому Premium-підписники отримають доступ до понад 1400 тренувань без реклами. У бібліотеці є заняття без додаткового обладнання – від кардіо та силових вправ до медитації та пробіжок на відкритому повітрі.

У компанії зазначають, що фітнес уже є важливою частиною користування сервісом. Близько 70% Premium-користувачів тренуються щомісяця, а на платформі доступно понад 150 мільйонів плейлистів, пов’язаних із фізичною активністю.

Як пише The Verge, новий розділ також пов’язаний із функцією створення плейлистів за допомогою штучного інтелекту. Користувачі активно використовують її саме для тренувань, задаючи запити для підбору музики під різні види активності.

За словами представника Spotify Романа Васенмюллера, компанія прагне перетворити сервіс на щоденного помічника для підтримки здоров’я. Йдеться не лише про музику, а й про комплексний підхід до самопочуття – з відео, аудіо та інтерактивним контентом.

Щоб скористатися новою функцією, достатньо знайти розділ Fitness через пошук у додатку. Він доступний як для безкоштовних, так і для платних користувачів, хоча частина контенту від партнерів відкривається лише з підпискою.