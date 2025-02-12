Аналітик вважає, що пропозиція Маска про купівлю OpenAI – це спроба відволікти від проблем Tesla

Після того, як група інвесторів на чолі з Ілоном Маском запропонувала майже 100 мільярдів за OpenAI, аналітики компанії Oppenheimer взялися шукати, що стоїть за цими намірами. Вони кажуть, що суть питання – не в самому бажанні володіти компанією, а в тому, що таким чином Маск намагається "відволікти від викликів Tesla".

Що кажуть експерти

Аналітик Oppenheimer Колін Раш вважає, що неочікувана заявка Ілона Маска на OpenAI у розмірі 97,8 мільярда доларів через консорціум інвесторів є просто відволіканням. На підтвердження своїх слів Руш наводить той факт, що пропозиція Ілона Маска щодо OpenAI є на 38 відсотків нижчою, ніж оцінка компанії під час останнього великого раунду фінансування в жовтні 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Хоча Tesla переключилася на гру з фізичним штучним інтелектом, ми розглядаємо пропозицію Ілона Маска щодо відкритого штучного інтелекту як відволікання від завдань Tesla,

– пише Раш.

Він додає, що не бачить "значущих дискусій" навколо цієї теми, але натомість передбачає, що Tesla найближчим часом зіштовхнеться зі "зростанням ризиків" під час нових оцінок компанії на Волл-стріт, і не лише через те, що конкуренція на ринку електромобілів загострюється.

Колін Раш пише, що Oppenheimer бачить негативний вплив публічного життя Ілона Маска на його політичну діяльність. Хоча певні кола його підтримують, суперечливі висловлювання та дії мільярдера ризикують відштовхнути споживачів, поки "адміністрація Трампа перевіряє межі своєї влади".

Як доказ, Раш вказує на "негативні тенденції щодо реєстрацій" електромобілів у 2024 році, які продовжилися в січні 2025 року. Натомість дані Китаю свідчать про хороший початок року.

Над Tesla нависли проблеми

Як показує статистика, не лише канадці перестали купувати американські товари. В соцмережах шириться флешмоб, де люди фотографуючи і знімають на відео заповнені полиці з товарами зі США і порожні полиці з канадськими аналогами.

Тим часом продажі Tesla різко впали в Європейському Союзі та Великій Британії.

У Німеччині – єдиній європейській країні, де є завод Tesla, – продажі нових електромобілів компанії впали майже на 60 відсотків , а у Франції – на 63 відсотки порівняно з січнем 2024 року.

, а у Франції – на 63 відсотки порівняно з січнем 2024 року. У Норвегії кількість нових реєстрацій Tesla впала на 38%.

У Швеції за місяць було зареєстровано лише 405 нових Tesla – падіння на 44%.

Продажі в Сполучених Штатах також падають, хоча й не так різко. Люди масово клеять на своїх машинах наліпки з написом "Я купив Tesla ще до того, як дізнався, що Маск божевільний" і розмальовують Cybertruck графіті з текстом "До біса Маска".

Говорячи про Cybertruck, то його спіткав "вражаючий обвал", як пише видання Futurism. Пікап досі доступний лише в США та Канаді. Продажі впали на 22% з 3-го до 4-го кварталу 2024 року. Це посилить і без того великі проблеми з продуктивністю компанії. З 2023 по 2024 рік чистий прибуток Tesla впав на 23%, а з 2022 по 2024 рік — на жахливі 40%.

Акції Tesla, які різко зросли після того, як фінансова підтримка Дональда Трампа з боку Маска окупилася на виборах, зараз знову падають, знизившись більш ніж на 16 відсотків за останній місяць і ще майже на 13 відсотків лише за останній тиждень. Навіть брат Маска, Кімбал, минулого тижня розпродав акції на десятки мільйонів доларів.

Хоча дехто звинувачує в падінні продажів Tesla скорочення європейських субсидій на електромобілі, найбільша проблема "майже напевно полягає в тому, що особистий бренд Маска, який незрозумілим чином пов'язаний з виробником електромобілів, зазнав публічного побиття через його дедалі більш дитячі витівки в уряді та за його межами", пише Futurism.

Мільярдер провів перші тижні 2025 року на мітингу з ультраправою партією AfD у Німеччині, виконуючи фашистське вітання перед натовпом MAGA, публікуючи шквал жартів про Голокост і ретвітнувши неонацистські акаунти для своїх сотень мільйонів підписників. Це не могло не позначитися на тому, як люди сприймають пов'язані з ним компанії та їхню продукцію.

Що далі

Аналітики очікують ще більше драми попереду, оскільки тенденція до падіння поки не демонструє обнадійливих змін. Саме це могло змусити Маска піти на такий крок, щоб показати, що він міцно стоїть на ногах і може собі дозволити купити таку компанію, як OpenAI, попри минулу невдачу з Twitter. Але по факту це не більше, ніж спроба змусити світ говорити про щось інше, крім провалів Tesla, вважає Раш.