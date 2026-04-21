Провал за мільярди: військову GPS-програму скасували після затримок

Пентагон припинив розробку системи управління GPS нового покоління після багаторічних затримок і технічних проблем. Проєкт, який мав оновити можливості навігації для військових і цивільних, визнали надто ризикованим для подальшого впровадження.

Міністерство оборони США офіційно закрило програму Next-Generation Operational Control System – OCX, яка мала стати новим центром управління супутниковою мережею GPS. Рішення ухвалили після того, як проблеми виявилися настільки серйозними, що їх не вдалося вирішити навіть після багаторічної роботи. Про це пише ARStechnica.

Дивіться також SpaceX здійснила 600-ту посадку ракети під час запуску Starlink

Чому США відмовились від нової системи управління GPS?

Проєкт стартував ще у 2010 році, коли контракт отримала компанія Raytheon, нині відома як RTX Corporation. Спочатку систему планували завершити до 2016 року з бюджетом 3,7 млрд доларів. Однак строки зсунулися майже на десятиліття, а вартість зросла майже до 8 млрд доларів – це співставно з ціною створення цілої нової групи GPS-супутників.

OCX мав забезпечити роботу нових супутників GPS III, які почали запускати у 2018 році. Система включала програмне забезпечення для обробки нових сигналів, дві головні станції управління та модернізацію наземної інфраструктури по всьому світу.

Попри те, що RTX передала систему Космічним силам США у 2025 році, під час подальших тестів з’ясувалося, що вона не готова до реального використання. За словами командувача підрозділу Mission Delta 31 полковника Стівена Гоббса, під час інтеграційних випробувань виявили широкий спектр проблем, які могли поставити під загрозу як військові, так і цивільні можливості GPS.

Він зазначив, що команда уряду і підрядника неодноразово намагалася виправити ситуацію, але зробити це у прийнятні терміни не вдалося. Додаткові інвестиції у проєкт визнали недоцільними порівняно з можливостями існуючої системи.

Замість OCX Космічні сили вирішили модернізувати стару систему управління GPS, яка використовується вже десятиліттями. Частину оновлень уже впровадили в межах плану Architecture Evolution Plan. Це дозволяє поступово інтегрувати нові функції супутників, зокрема військовий сигнал M-code, який краще захищений від глушіння та підробки.

Як пише Air and space forces, додатковим сигналом до закриття програми стало підписання контракту на 105 мільйонів доларів з Lockheed Martin на модернізацію наземної інфраструктури для майбутніх супутників GPS IIIF. Їх запуск планують розпочати вже наступного року.

Загалом на програму OCX витратили близько 6,27 мільярдів доларів. До цієї суми входять як виплати підряднику, так і витрати на тестування та адміністрування.

Історія OCX стала показовою на тлі нової стратегії Космічних сил, які дедалі більше орієнтуються на швидкі, поетапні розробки та співпрацю з комерційними компаніями. Представники відомства наголосили, що у майбутньому робитимуть ставку на гнучкі рішення замість складних систем формату "все або нічого".

Проблеми з OCX не стали несподіванкою. Ще у 2016 році уряд США розглядав можливість закриття програми через перевищення бюджету і затримки. Тоді аудитори також вказували на помилки у закупівлях і високий рівень дефектів у програмному забезпеченні.