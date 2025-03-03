США більше не вважають Росію значною кіберзагрозою, усі плани та операції щодо неї скасовують

Міністр оборони США Піт Гессет наказав Кіберкомандуванню припинити всі операції, що стосувалися Росії, оскільки вона, на думку адміністрації Трампа, вже не становить значної кіберзагрози. Ця різка зміна політики відбувається на тлі незліченних кібератак на приватні компанії та державні організації, які російські хакери здійснили за останні десятиліття, а особливо за три роки війни в Україні.

Подарунок для Путіна

Джерела в уряді США повідомили журналістам, що Кіберкомандування отримало наказ "припинити будь-яке планування проти Росії, включаючи наступальні цифрові дії". Єдиним винятком стало Агентство національної безпеки (АНБ), яке таких вказівок не має, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання про кібербезпеку The Record.

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Зміна політики є повним розворотом на 180 градусів від позиції, яку США займали протягом останнього десятиліття, вважаючи Росію однією з головних загроз кібербезпеці. Тепер, як пишуть ЗМІ, у листі для працівників Американського агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), були визначені "нові пріоритети", серед яких загроза цифрових вторгнень з боку Китаю та інших ворогів. Але Росія в переліку таких ворогів не згадується.

Росія і Китай – наші найбільші вороги. З усіма скороченнями в різних відомствах було звільнено багато персоналу з кібербезпеки. Наші системи не будуть захищені, і наші супротивники це знають. Люди кажуть, що Росія перемагає. Путін тепер всередині,

– сказав один зі співрозмовників видання The Guardian.

Інше анонімне джерело, яке повідомило, що співробітники CISA були "усно поінформовані про те, що вони не повинні відстежувати або повідомляти про російські загрози", висловило занепокоєння з приводу цієї зміни: "Тисячі американських державних службовців і військових щодня працюють над подоланням величезної загрози, яку становить Росія як, можливо, найбільш значуща загроза для національної держави. Ми не применшуємо значення Китаю, Ірану чи Північної Кореї, але Росія принаймні знаходиться на одному рівні з Китаєм як найбільш значуща кіберзагроза".

Нова директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард нещодавно звільнила близько 100 співробітників Агентства національної безпеки після того, як їх начебто викрили у відверто сексуальних чатах на робочих комп'ютерах. "Вони нахабно використовували платформу АНБ, призначену для професійного використання, для такої дуже, дуже жахливої поведінки", – сказала Габбард в інтерв'ю Fox News раніше.

Ця "чистка" в АНБ поки що є мізерною для американської розвідки, адже агентство довгий час було й залишається однією з найбільших розвідувальних організацій, налічуючи, за деякими оцінками, щонайменше 20 000 співробітників. За іншими даними, там працюють до 50 000 людей. Хай там як, попри обіцянки Трампа зруйнувати попередній державний устрій, потужна система національної безпеки поки що здебільшого лишалася практично недоторканою з моменту його вступу на посаду. Нове міністерство DOGE витрачає більшу частину свого часу на розгром агентств, які надають послуги населенню.