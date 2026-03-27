Випадкова знахідка в США змінила уявлення про життя людей льодовикового періоду

У пустелі штату Юта археологи натрапили на давні людські сліди віком понад 12 тисяч років. Вони збереглися завдяки унікальним природним умовам і відкривають рідкісне вікно в життя людей наприкінці льодовикового періоду.

Як вдалося знайти сліди, приховані тисячоліттями?

Томас Урбан з Корнельського університету разом із Дароном Дюком проводили дослідження на території Тренувальному та випробувальному полігоні Юти (Utah Testing and Training Range) – полігоні, який зазвичай використовує авіація США. Саме там, серед солончаків пустелі, команда натрапила на несподівану знахідку.

Перші ознаки були майже невидимими. Урбан звернув увагу на так звані "примарні сліди" – ледь помітні відбитки, які проявляються лише за певного рівня вологості. Подібне явище він раніше спостерігав у White Sands National Park, тож одразу зрозумів, що має справу з людськими слідами.

Слід стародавньої людини в пустелі / Фото U.S. Air Force / R. Nial Bradshaw

Щоб перевірити здогад, дослідники застосували георадар – технологію, яка дозволяє "зазирнути" під поверхню. Саме вона допомогла виявити значно більше слідів, прихованих у товщі ґрунту. У підсумку вдалося задокументувати 88 відбитків.

Цікаво, що сліди залишили не лише дорослі. Серед них є й дитячі – приблизно дітей віком від 5 до 12 років. Це дає підстави вважати, що територією пересувалися цілі сімейні групи.

За словами дослідників, люди йшли мілкою водою, а пісок швидко заповнював їхні сліди – подібно до того, як це відбувається на морському узбережжі. Проте під шаром піску був мул, який і "законсервував" відбитки на тисячоліття, як зазначається у статті опублікованій на сайті Корнельського університету.

Чому це важливе відкриття?

Хоча ця знахідка поступається масштабами слідам із White Sands, вона має велике значення для науки. Вона доводить, що подібні археологічні об’єкти можуть бути значно поширенішими, ніж вважалося раніше.

Крім того, дослідження підтвердило ефективність георадару для пошуку таких слідів. Це відкриває нові можливості для археологів, які тепер можуть знаходити приховані свідчення життя давніх людей навіть у тих регіонах, які раніше здавалися "порожніми".

Учені припускають, що подальші дослідження цієї території допоможуть краще зрозуміти, як жили люди наприкінці льодовикового періоду та як вони взаємодіяли з навколишнім середовищем.