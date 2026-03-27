Как удалось найти следы, скрытые тысячелетиями?

Томас Урбан из Корнельского университета вместе с Дароном Дюком проводили исследования на территории Тренировочном и испытательном полигоне Юты (Utah Testing and Training Range) – полигоне, который обычно использует авиация США. Именно там, среди солончаков пустыни, команда наткнулась на неожиданную находку.

Первые признаки были почти невидимыми. Урбан обратил внимание на так называемые "призрачные следы" – едва заметные отпечатки, которые проявляются только при определенном уровне влажности. Подобное явление он ранее наблюдал в White Sands National Park, поэтому сразу понял, что имеет дело с человеческими следами.

След древнего человека в пустыне / Фото U.S. Air Force / R. Nial Bradshaw

Чтобы проверить догадку, исследователи применили георадар – технологию, которая позволяет "заглянуть" под поверхность. Именно она помогла обнаружить значительно больше следов, скрытых в толще почвы. В итоге удалось задокументировать 88 отпечатков.

Интересно, что следы оставили не только взрослые. Среди них есть и детские – примерно детей в возрасте от 5 до 12 лет. Это дает основания полагать, что по территории передвигались целые семейные группы.

По словам исследователей, люди шли по мелкой воде, а песок быстро заполнял их следы – подобно тому, как это происходит на морском побережье. Однако под слоем песка был ил, который и "законсервировал" отпечатки на тысячелетия, как отмечается в статье опубликованной на сайте Корнельского университета.

Почему это важное открытие?

Хотя эта находка уступает масштабами следам из White Sands, она имеет большое значение для науки. Она доказывает, что подобные археологические объекты могут быть значительно более распространенными, чем считалось ранее.

Кроме того, исследование подтвердило эффективность георадара для поиска таких следов. Это открывает новые возможности для археологов, которые теперь могут находить скрытые свидетельства жизни древних людей даже в тех регионах, которые ранее казались "пустыми".

Ученые предполагают, что дальнейшие исследования этой территории помогут лучше понять, как жили люди в конце ледникового периода и как они взаимодействовали с окружающей средой.