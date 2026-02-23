Чому міні-ПК можуть витіснити звичайні комп'ютери і коли це може статися

Комп'ютери роками ставали дедалі компактнішими, але тепер індустрія може зробити ще один крок. На тлі зростання цін і споживання електроенергії дедалі більше уваги привертають міні-ПК – компактні пристрої, які поєднують повноцінну функціональність із низьким енергоспоживанням і доступнішою ціною.

Історія комп'ютерів – це історія постійного зменшення розмірів. Від машин, що займали цілу кімнату, до тонких ноутбуків, здатних запускати сучасні ігри. Проте останні зміни на ринку можуть змістити фокус на інший формат – міні-ПК. Про це пише BGR.

Дивіться також Схоже, виробники знайшли спосіб боротись зі зростанням цін на оперативну пам'ять

Чому міні-ПК можуть стати новим стандартом?

Міні-ПК – це повноцінні комп'ютери у вкрай компактному корпусі. Їх можна закріпити позаду монітора або повністю сховати на робочому столі. Попри малі габарити, усі основні компоненти всередині збережені, просто щільно скомпоновані. Для роботи їм потрібне підключення до живлення, а також окремі монітор, клавіатура і миша, але такі пристрої легко переносити між офісом і домом.

У випадку гібридної роботи міні-ПК можна використовувати на робочому місці, а потім просто покласти в кишеню і продовжити роботу вдома. Ноутбук виконує подібну роль, але потребує більше місця для транспортування.

Як пише PCworld, одна з ключових причин зростання інтересу – ціна. Багато моделей коштують помітно дешевше за повнорозмірні системи. Наприклад, GEEKOM A5 Pro Mini PC оцінюється трохи більш ніж у 500 доларів і пропонує продуктивність, достатню для більшості повсякденних завдань. На тлі подорожчання комп'ютерів через розвиток AI-центрів обробки даних це виглядає привабливо.

Економія стосується не лише вартості купівлі, а й витрат на електроенергію. Деякі моделі, як-от MSI Cubi N ADL, споживають настільки мало енергії, що не потребують активного охолодження. Навіть продуктивніший MSI Cubi NUC AI+ має максимум близько 37 Вт. Для порівняння, повнорозмірні системи під час ігор можуть споживати від 300 до 800 Вт. З огляду на зростання тарифів на електроенергію, низьке енергоспоживання стає вагомим аргументом.

Різниця в продуктивності між міні-ПК і традиційними ПК поступово скорочується. Такі пристрої легко справляються з вебсерфінгом, офісними програмами і базовими завданнями. Деякі моделі підтримують оновлення компонентів. Хоча потужний ігровий ПК усе ще перевершує компактні рішення, сучасні інженерні рішення дозволяють встановлювати SSD обсягом 1 ТБ навіть у невеликі корпуси. Наприклад, GMKtec Mini PC зазвичай постачається з таким накопичувачем.

Крім того, користувачі можуть частково компенсувати обмеження через хмарні сервіси. За наявності стабільного Wi-Fi і підписки можна підключатися до віддалених ресурсів. Це не означає повну відмову від локальних потужностей, але робить міні-ПК універсальним інструментом для більшості повсякденних задач.

У підсумку міні-ПК не обов'язково витіснять ноутбуки чи класичні настільні системи, але на тлі економічних і технологічних змін вони мають усі шанси стати значно популярнішими.