История компьютеров – это история постоянного уменьшения размеров. От машин, занимавших целую комнату, до тонких ноутбуков, способных запускать современные игры. Однако последние изменения на рынке могут сместить фокус на другой формат – мини-ПК. Об этом пишет BGR.

Почему мини-ПК могут стать новым стандартом?

Мини-ПК – это полноценные компьютеры в крайне компактном корпусе. Их можно закрепить позади монитора или полностью спрятать на рабочем столе. Несмотря на малые габариты, все основные компоненты внутри сохранены, просто плотно скомпонованы. Для работы им требуется подключение к питаниюработы им требуется подключение к питанию, а также отдельные монитор, клавиатура и мышь, но такие устройства легко переносить между офисом и домом.

В случае гибридной работы мини-ПК можно использовать на рабочем месте, а потом просто положить в карман и продолжить работу дома. Ноутбук выполняет подобную роль, но требует больше места для транспортировки.

Как пишет PCworld, одна из ключевых причин роста интереса – цена. Многие модели стоят заметно дешевле полноразмерных систем. Например, GEEKOM A5 Pro Mini PC оценивается чуть более чем в 500 долларов и предлагает производительность, достаточную для большинства повседневных задач. На фоне подорожания компьютеров из-за развития AI-центров обработки данных это выглядит привлекательно.

Экономия касается не только стоимости покупки, но и расходов на электроэнергию. Некоторые модели, такие как MSI Cubi N ADL, потребляют настолько мало энергии, что не нуждаются в активном охлаждении. Даже более производительный MSI Cubi NUC AI+ имеет максимум около 37 Вт. Для сравнения, полноразмерные системы во время игр могут потреблять от 300 до 800 Вт. Учитывая рост тарифов на электроэнергию, низкое энергопотребление становится весомым аргументом.

Разница в производительности между мини-ПК и традиционными ПК постепенно сокращается. Такие устройства легко справляются с веб-серфингом, офисными программами и базовыми задачами. Некоторые модели поддерживают обновление компонентов. Хотя мощный игровой ПК все еще превосходит компактные решения, современные инженерные решения позволяют устанавливать SSD объемом 1 ТБ даже в небольшие корпуса. Например, GMKtec Mini PC обычно поставляется с таким накопителем.

Кроме того, пользователи могут частично компенсировать ограничения через облачные сервисы. При наличии стабильного Wi-Fi и подписки можно подключаться к удаленным ресурсам. Это не означает полный отказ от локальных мощностей, но делает мини-ПК универсальным инструментом для большинства повседневных задач.

В итоге мини-ПК не обязательно вытеснят ноутбуки или классические настольные системы, но на фоне экономических и технологических изменений они имеют все шансы стать значительно популярнее.