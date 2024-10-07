Оновлення старих Samsung Galaxy перетворило деякі смартфони на цеглу

Наприкінці минулого тижня компанія Samsung випустила спеціальне оновлення для моделей Galaxy попередніх років. На жаль, у ньому ховалася прикра помилка, тож деякі користувачі, які встигли його встановити, повідомили, що їхні пристрої більше не вмикаються.

Що відомо

Судячи з усього, проблема ховалася не загалом у всьому оновленні, а в конкретній його частині, а саме SmartThings Framework. Ця служба в складі операційної системи втручалася в цикл завантаження під час встановлення й не дозволяла телефонам увімкнутися після оновлення. На жаль, єдиним способом виправити це, схоже, є скидання телефону до заводських налаштувань, що призведе до видалення всіх даних, повідомляє 9to5Google.

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Пристрої, на які поширилася проблема, включають:

Серію Galaxy S10 (S10, S10+, S10e, S10 Lite, S10 5G).

Серію Galaxy Note 10 (Note 10, Note 10+, Note 10 5G).

Деякі користувачі також зіткнулися з цією проблемою на Samsung Galaxy M51 і Galaxy A90.

Проблема не є географічно обмеженою: про неї повідомляють у Кореї, США, Сінгапурі, Австралії, Бельгії, Франції, Індонезії, Німеччині та на Філіппінах.

Samsung випускає виправлення

Компанія досить швидко дізналася про проблему й зупинила поширення оновлення. Згодом вона замінила файл на новий, тому зараз усе повинно бути в порядку. Скільки людей зачепила проблема, зараз невідомо.

Щоб уникнути схожих проблем, ви можете вимкнути автоматичне оновлення програм (Налаштування – Програми – Galaxy Store – Налаштування Galaxy Store – Автоматичне оновлення програм – Встановити значення "Ніколи"), щоб встановити його вручну через кілька днів після того, як воно надійде. Так ви будете впевнені, що за цей час оновлення пройшло перевірку користувачами й безпечне для встановлення. Крім того, не зайвим буде завжди мати резервну копію всіх ваших даних про всяк випадок.