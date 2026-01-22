Старіші за електрику: як найдавніші технокомпанії дійшли до цифрової епохи

Сьогодні технологічна індустрія асоціюється зі стартапами, застосунками та Кремнієвою долиною. Водночас частина ключових гравців галузі з’явилася ще в дев’ятнадцятому столітті, коли електрика лише починала входити в повсякденне життя.

Як компаніям вдається залишатися актуальними понад століття?

Шлях деяких старих компаній демонструє, як системна інженерія, довгі цикли досліджень і постійна адаптація дозволяють бізнесу виживати десятиліттями, пише 24 Канал.

Дивіться також Вплив Ілона Маска в техноіндустрії впав: хто став новим лідером і чим він відомий

BT Group – 1846 рік

Історія BT бере початок з Electric Telegraph Company, заснованої у 1846 році для розгортання першої у Британії публічної телеграфної мережі. Згодом телеграфна інфраструктура увійшла до складу державної поштової служби, а пізніше трансформувалася у British Telecom і сучасну BT Group.

У двадцятому та двадцять першому століттях компанія перейшла від фіксованої телефонії до широкосмугового інтернету, мобільного зв’язку, корпоративних мереж і кібербезпеки.

Підрозділ Openreach нині відповідає за значну частину мідної та волоконно-оптичної інфраструктури Великої Британії.



Логотип BT Group / Фото BT Group

Siemens – 1847 рік

Siemens з’явилася в Берліні як виробник електричних телеграфів. Заснована Вернером фон Сіменсом, компанія швидко вийшла за межі телеграфії та стала гравцем у сфері енергетики, промислового обладнання й транспорту.

Сьогодні Siemens працює на стику електрифікації та цифровізації, розвиваючи автоматизацію, промислове програмне забезпечення, медичну діагностику та залізничні системи.

Corning – 1851 рік

Corning починала як невелика скляна мануфактура у Сполучених Штатах. З часом компанія стала ключовим постачальником жаростійкого та наукового скла, включно з лабораторним посудом і оптикою для телескопів.

Наприкінці двадцятого століття Corning зробила ставку на спеціалізовані матеріали. Волоконно-оптичне скло стало основою глобального інтернету, а Gorilla Glass – стандартом для екранів смартфонів. Її спочатку відкладена технологія перетворилася на масовий продукт після співпраці з Apple.

Nokia – 1865 рік

Nokia розпочала діяльність як паперова фабрика у Фінляндії. Протягом двадцятого століття компанія об’єдналася з виробниками гуми та кабелів, поступово зосередившись на телекомунікаціях.

У дев’яностих роках Nokia стала світовим лідером мобільних телефонів. Сьогодні її бізнес зосереджений на мережевій інфраструктурі, програмному забезпеченні та патентах, зокрема у сфері 5G.

Дивіться також До біса офіційні дані: користувачі самі назвали улюблений бренд Android-смартфонів у 2025 році

AT&T – 1885 рік

AT&T виникла для комерціалізації телефонного зв’язку та побудови міжміських ліній у США. Упродовж десятиліть компанія була регульованою монополією та визначала стандарти комунікацій.

Лабораторія Bell Labs, пов’язана з AT&T, дала світові транзистор, теорію інформації та фундамент сучасних обчислень.

Після антимонопольного поділу у 1984 році компанія перебудувала бізнес і нині є великим оператором мобільного та широкосмугового зв’язку.

General Electric – 1892 рік

General Electric сформувалася внаслідок злиття компаній, пов’язаних із розробками Томаса Едісона. У двадцятому столітті GE стала символом американської промислової інженерії – від енергетики до авіадвигунів і медичного обладнання.

Останніми роками компанія пройшла масштабну реструктуризацію, але її технологічний вплив зберігається в енергетиці, авіації та промислових системах.



Логотип General Electric / Фото Depositphotos

IBM – 1911 рік

IBM починалася як виробник перфокарт і механічних обчислювальних систем. Упродовж десятиліть компанія домінувала на ринку мейнфреймів і корпоративних ІТ-рішень.

У двадцять першому столітті IBM зробила акцент на хмарних технологіях, штучному інтелекті та квантових обчисленнях, зберігаючи спадкоємність інженерної культури, закладеної ще на початку минулого століття.