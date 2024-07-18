Між старим Chevrolet 1996 року і новеньким Cybertruck провели перегони: неочікуваний переможець

Нещодавно Chevrolet Corvette Grand Sport 1996 року випуску кинув виклик Tesla Cybertruck у перегонах на Національному швидкісному треку Колорадо. І хоча ці два автомобілі кардинально відрізняються за технічними характеристиками, ви будете здивовані тим, хто виграв.

Хто виграв

На кадрах короткого заїзду видно, як Cybertruck без особливих зусиль мчить уперед, використовуючи свою значну перевагу в чистому крутному моменті, щоб вирватись уперед. Але, пірнувши в лівий поворот, Corvette вдається вирватися вперед і здобути несподівану перемогу. Так, старий автомобіль 1996 року випуску зміг перемогти новенький Cybertruck від Tesla.

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Cybertruck на кілька тонн важчий за застарілий Corvette, що, можливо, є його недоліком. Звісно, ​​якби це були дрег-рейси, монстр з нержавіючої сталі обійшов би Corvette, розганяючись з 0 до 100 менш ніж за три секунди. 5,7-літровий двигун V8 Corvette, порівняно з ним, набагато млявіший.

Як проходили перегони: відео

Але все стає набагато складніше на гоночній трасі, де планування, дотримання ідеальних ліній та вибір часу для прискорення та гальмування іноді мають набагато більше значення, ніж фізичні характеристики.

Tesla перебільшує можливості Cybertruck

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.

Цікаво, що Tesla під час презентації Cybertruck у минулі роки демонструвала відео, на якому її вантажівка перемагає в схожих перегонах Porsche 911, яка випускається з 1963 року й дотепер. При цьому Cybertruck ще й тягнув за собою вантаж – такий же Porsche 911, що збільшувало його вагу.

Неясно якого саме року випуску був конкурент пікапа на тих перегонах, але це й не важливо, оскільки пізніші аналогічні випробування незалежних експертів з Motortrend показали, що Tesla сфальсифікувала ці перегони.

Варто зазначити, що бурхливий маркетинг Cybertruck обіцяв багато неймовірних можливостей для електричного пікапа, але коли він вийшов, користувачі зіткнулися з непростою реальністю: машина постійно ламається, далеко не така витривала й міцна, як обіцяв виробник, може призводити до травм та інших неприємностей.

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Попри все Cybertruck чомусь залишається бажаним у США, демонструючи непогані показники продажів. Дехто навіть купує другий екземпляр після того, як перший виходить з ладу.